蔡總統：市長不在沒關係 高雄有我

民進黨籍高雄市立委參選人李昆澤（前左）3日晚間舉辦音樂晚會，總統蔡英文（前左2）、行政院副院長陳其邁（前右）等人皆到場站台助陣，肯定李昆澤問政表現，籲請鄉親支持。中央社記者陳朝福攝 108年11月3日

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄3日電）總統蔡英文今天指出，現在高雄投資大爆發，有很多投資在高雄，「高雄市長今天不在沒關係，高雄有蔡英文、有陳其邁、陳菊…」允和大家一起把高雄做得更好。

蔡總統一整天都在高雄走訪基層，晚上還出席立委李昆澤舉辦的「咱的高雄 台灣的歌」晚會，包括總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁等人都出席晚會並獻唱。稍後，前行政院長賴清德也為李昆澤站台並獻唱相思雨。

晚會在三民區寶德里廣場舉辦，現場大爆棚，民眾熱情破表，加油、當選聲不斷。蔡總統強力推薦李昆澤，長期在立法院交通委員會並全力爭取高雄市鐵路地下化、捷運黃線及輕軌建設，努力成果有目共睹。

蔡總統提到，自己執政後全力推動國艦國造，感謝台船致力於潛水艦的打造，這是從蔣中正當總統時就想做的事，但一直沒成功的工程；如今我們的潛水艦設計圖已經出來，要打造潛水艦的廠房已經在打造了，感謝台船為國家做重要的事並肯定台船支持也打造軍艦保護國家。

總統對台船的肯定，現場有台船工會代表高喊「辣台妹、我愛妳」，民眾報以熱情的掌聲，民眾士氣高昂。蔡總統也不忘肯定中鋼扮演離岸風電領頭羊的角色。

蔡總統說中央要打造橋頭科學園區，將結合台南科學園區等成為高科技走廊，是下一世代重要的科技產業所在，包括半導體、人工智慧產業都會來高雄。她表示，「我不講空話，要讓高級產業進駐高雄，成為下一世代的科技產業重鎮」。

她說，台商有新台幣6200億元的資金回來投資、外商也加碼投資，政府前瞻基礎建設五加二產業創新建設也在加碼投資台灣，「台灣現在是投資大爆發的時代」，很多投資在高雄，「高雄市長今天不在高雄、沒有關係，高雄有蔡英文、高雄有陳其邁、高雄有陳菊、有李昆澤等立委…」允諾一起把高雄做得更好。台下民眾熱情呼應高喊「當選」。

蔡總統呼籲民眾1月11日一定要投票，並讓民進黨在立法院席次過半，否則總統沒有國會過半，無法做事；國會過半才能做經濟轉型的事，如果沒有國會過半，總統沒有預算可以照顧老人、小朋友等，盼大家政黨票也務必支持民進黨。（編輯：黃世雅）1081103