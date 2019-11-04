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陳吉仲：不用擔心找不到我 手機隨時可公布

最新更新：2019/11/04 10:02

（中央社記者劉冠廷台北4日電）為幫助解決缺水、缺電問題，行政院副院長陳其邁、經濟部長沈榮津日前公布手機號碼。農委會主委陳吉仲今天說，農委會會下鄉幫助農民，也不用擔心找不到他，手機隨時可公布。

總統蔡英文3日出席在高雄圓山飯店舉行的南部工業區後援會成立大會，陳其邁、沈榮津為解決台商缺水、缺電、缺土地的問題，兩人當場公布手機號碼，他們說要讓廠商隨時找得到人。

陳吉仲今天上午在立法院受訪被問到是否也會公布手機時表示，農民朋友有任何問題，隨時都可以來找他、反映給農委會；農委會每週只要有時間，都會下鄉解決所有農民的問題，因此不用擔心找不到農委會或找不到他；他的手機隨時都可以公布，重點是要可以解決農民的問題。

此外，蔡總統日前出席「大型農機應用發表會」時表示，政府將投入新台幣8億元經費，補助農民購買曳引機、收穫機等重點大型農機。記者詢問陳吉仲，有篇社論質疑符合資格的只有800人，等於一人補助100萬元，這是否是事實。

對此，陳吉仲表示，這篇社論就跟高雄市長韓國瑜一樣，不了解農業、對農業不專業，才會有這樣的批評；農委會在3月有小型的農機具補助，到10月底為止，共有8萬3000位農民申請，而為什麼要補助大型農機具，因為要幫助所有農民做收割、插秧、翻田等工作。

陳吉仲指出，大型農機具業者拿到相關補助後，農民就不需要搶收，或面臨請不到工等問題。補助8億元給800台大型農機具，可以解決農民第一線的問題，因此不只是大型農機具業者非常高興，農民更高興。（編輯：郭萍英）1081104

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