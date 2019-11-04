黃國昌揭中科喬標案 陳良基：2主管已降調

（中央社記者范正祥台北4日電）時代力量立委黃國昌今天質詢追問，上會期他揭露的中科管理局涉嫌和廠商密會喬標案目前處理情形。對此，科技部長陳良基答覆，中科管理局前局長陳銘煌和前主秘林梅綉已降調為非主管職。

立法院教育及文化委員會審查109年度中央政府總預算案有關科技部及所屬單位預算案，陳良基答覆黃國昌質詢時作了以上說明。

黃國昌表示，他從上會期開始，一直追查中部科學園區管理局上億元的標案涉嫌量身打造給特定廠商，該廠商的負責人竟然是中科管理局「主任秘書」的姪子。

另外，黃國昌也指出，在他持續追查下，發現中科管理局除了今年1月28日和廠商密會喬完標案的規格，1月30日還用納稅人的錢，花用科技部的一般事務費公務預算宴請廠商，當時中科前局長陳銘煌特別偏愛在高爾夫球場旁的餐廳設宴。

黃國昌還再舉例子，批評中科管理局浪擲預算請客吃飯的情況非常離譜。他指出，例如107年3月間，中科管理局招待一位教授及教授友人，客人就這2人，但是中科管理局陪同人員卻去了11人，「這11人真有去吃，還是被拿來當人頭報帳？」

他說，國家的預算不能這樣濫用，裙帶關係量身打造對其他廠商完全不公平。

對於黃國昌的質詢，陳良基答覆，中科管理局前局長、前主秘都已調為非主管職，基本上是降調。

陳良基表示，因為科技部本身沒有調查權，所以請廉政署調查。

黃國昌今年5月2日曾在立法院司法及法制委員會，就中科管理局主辦的「中科園區智慧機器人創新自造基地—創新創業場域建置與新創團隊培育計畫委託專業服務案」採購，質疑中科管理局為特定廠商量身打造標案。

陳良基於5月2日黃國昌質詢當天下午即交代政風處立案調查。中科管理局5月10日發布，配合司法偵辦，為尊重調查程序，管理局主秘林梅綉調離原職，不再接觸中科業務。

另外，中科管理局已於9月11日舉辦新任局長布達典禮，由代理局長許茂新真除升任。許茂新今天也列席立法院教育及文化委員會審查預算案備詢。（編輯：紀淑芳）1081104