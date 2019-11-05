韓國瑜苗栗參拜龍鳳宮 昔綠粉轉向現身支持

國民黨總統參選人韓國瑜（中）傾聽之旅5日到苗栗，會同爭取連任的國民黨立委陳超明（左3）、徐志榮（右3）一起造勢，上午首站參拜竹南龍鳳宮，苗栗縣長徐耀昌（左2）、前苗栗縣長劉政鴻（右2）及議會黨團均到場陪同。中央社記者管瑞平攝 108年11月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天到苗栗，會同爭取連任的立委陳超明、徐志榮一起造勢，上午首站參拜竹南龍鳳宮，過去長期支持民進黨的前縣議員蔡明雄也現身力挺。

韓國瑜「傾聽之旅」今天抵達苗栗縣，上午從竹南鎮龍鳳宮出發，將接連參拜通霄鎮白沙屯拱天宮、苗栗市玉清宮、頭份市永貞宮等山、海線4大宮廟，期間並安排走訪公館鄉陶瓷、柿餅加工產業以及泰雅原住民文化產業園區。

這是韓國瑜代表國民黨參選總統以來，首次到苗栗與民眾近距離互動，上午抵達龍鳳宮時，由立委陳超明、徐志榮、苗栗縣長徐耀昌等人陪同，從牌樓走進廟前廣場，一路上受到大批支持者熱情簇擁高喊「凍蒜」；龍鳳宮也出動鑼鼓迎賓隊在牌樓兩側列隊歡迎，擔任龍鳳宮主委的立委陳超明笑說「韓國瑜來才有，我來還沒有」。

現場支持者頻頻揮舞國旗，情緒高昂，有人送上鳳梨、粽子祝福，過去政治立場向來挺綠的前無黨籍苗栗縣議員蔡明雄今天也現身會場挺韓，他批評民進黨執政，同婚、一例一休等議題搞得社會亂、經濟民不聊生，4年來大家生活沒有更好，這次為了公平正義、未來子孫的教育，應該要改變、覺醒。

韓國瑜致詞表示，撇開政治，全台2300萬人都在一條船上，中華民國處境風雨飄搖，面臨到中國共產黨無時無刻想要併吞，內部面對民進黨想用台獨併吞中華民國，呼籲選民「這次為自己、為家人、為社會、為子孫、也為中華民國，投下1票」，台灣不能再等了，必須追分趕秒建設，為下一代打好基礎。

韓國瑜也說，民調滿天飛，跟西遊記孫悟空的金箍棒一樣，可長可短、可大可小，「不要相信民調，要相信民心，得民心得天下，得民調不會得天下」，他向鄉親請託，集中選票支持他和尋求連任、服務有口碑的立委陳超明、徐志榮，集中力量為台灣前途衝刺，未來總統要贏、國民黨在立法院要過半。（編輯：方沛清）1081105