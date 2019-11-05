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民眾黨不分區 學者張其祿獨臂青年詹翔欽受矚目

最新更新：2019/11/05 17:39

（中央社記者梁珮綺台北5日電）民眾黨主席柯文哲矢言提滿34名不分區立委，其中有20名預計海選，但黨內人士今天說，女性名額不足，屆時可能不會提滿，而名單以中山大學教授張其祿、獨臂青年詹翔欽較受矚目。

黨內人士表示，目前人選分布上以社福衛環委員會居多，但若有8席以上不分區立委，就是8個委員會皆有人。

台灣民眾黨不分區立委名單將先尋覓7男7女，剩下20席海選，而確定名單包括柯文哲學生陳志瑜、大千醫院外科部主任馮啟彥、台經院所長孫智麗、銘宇興業有限公司董事長楊博宇。

柯文哲曾屢次表達要將台北市政府顧問蔡壁如排入，日前又稱不一定；而北市勞動局長賴香伶則是潛在人選。

民眾黨上月啟動海選程序，有268人報名、43人進入決選，經過3天面試，已有初步人選，黨內人士表示，仍在進行二階段面試，名單預計下週公布。

另有黨內人士表示，進入決選的人當中，女性偏少，依性別比例原則，屆時恐不會提滿34席，但還要經過討論，若要提滿，還需補提名。

黨內人士指出，海選由9名委員評選，以圈叉三角形方式進行，其中，張其祿、詹翔欽2人最獲評審青睞，拿到9個圈，張其祿學者身分，現為高雄市府研考會委員；而詹翔欽相當年輕，雖然天生沒有左手掌，但態度樂觀，受到肯定。

金曲獎台語歌后江惠儀得分也高，黨政人士表示，江相當年輕，且應答如流，對政策理解佳。

此外，名單還包括台北市立大學理學院院長羅義興、台灣公益團體自律聯盟秘書長陳琬惠、北市聯合醫院家庭醫學科主治醫師何松穎等人。

黨內人士坦言，張其祿、羅義興皆來自學界，分別有人文背景與理工科技背景，替名單增添多元性。（編輯：李亨山）1081105

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