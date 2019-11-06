立院初審獸醫師法 保障身障者工作權

（中央社記者陳俊華台北6日電）為符合身心障礙者權利公約施行法，立法院經濟委員會今天初審通過獸醫師法、事業用爆炸物管理條例部分條文修正草案，刪除「精神有異狀」、「有精神障礙」等歧視性規定，保障身障者工作權益。

立法院經濟委員會今天邀請行政院農業委員會副主任委員黃金城、經濟部次長林全能等人列席，審查事業用爆炸物管理條例第26條條文修正草案、獸醫師法部分條文修正草案等案。

黃金城在口頭報告時表示，聯合國2006年身心障礙者權利公約第5條意旨，締約國應禁止所有基於身心障礙之歧視，保障身心障礙者獲得平等與有效的法律保護；公約第27條意旨，身心障礙者享有與其他人平等的工作權利。

黃金城表示，身心障礙者權利公約施行法在2014年制定、施行後，為避免對身心障礙者形成不當歧視，落實身心障礙者權利公約的精神，因此修法刪除相關法律中，對於精神障礙者從事專門職業的歧視性規定。

現行獸醫師法第26條中，明定「精神有異狀不能執行業務者」，應停業一年以下或廢止執業執照，但提案的民進黨立委王榮璋表示，「精神有異狀」並無明確法律定義，且精神狀況是否影響獸醫師的執業狀況，並沒有直接關係，已構成對身障者歧視。因此，初審通過條文中，刪除「精神有異狀不能執行業務者」。

另外，現行的事業用爆炸物管理條例第26條規定，「經教學醫院證明有精神障礙或其他心智缺陷者」，不得擔任爆炸物管理員。王榮璋提案指出，該條文已經行政院認定，違反聯合國身心障礙者權利公約中有關工作權的保障，依法應完成法規修正。

初審通過的條文中，將文字修正為「有客觀事實足認其不能執行爆炸物使用或管理業務，經中央主管機關邀請相關專科醫師及學者專家組成小組認定」，不得擔任爆炸物使用人員或爆炸物管理員。（編輯：郭萍英）1081106