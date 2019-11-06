拭淚承諾當選特別照顧身障者 韓國瑜：非關選票

國民黨總統參選人韓國瑜（左2）6日到新竹與弱勢團體座談，他承諾說，若當選總統，一定特別重視、照顧身障朋友。中央社記者余祥攝 108年11月6日

（中央社記者余祥新竹6日電）國民黨總統參選人韓國瑜展開傾聽之旅，今天走訪新竹，下午特別安排與身障團體的座談活動，韓國瑜承諾說，若當選總統，一定特別重視、照顧身障朋友，這跟選票無關，是他該做的，更是他的信念。

有一名與會者提出，身障者的輔具昂貴，動輒十幾萬，對身障者家庭是很大的負擔，盼政府能多鼓勵台灣企業投入，不但能造福國內有需要的人，更可以推展世界。

一名不良於行的19歲女性身障者，使用輔具緩慢走入會場，現場主持人介紹說，這位身障者直到17歲時，在新竹市議會議長許修睿的幫忙下獲得輔具，才第一次走路。她走到韓國瑜面前說，希望當選總統後能多照顧身障者。韓國瑜也特別起身鼓勵，拍拍這位身障者，她轉身離場時，韓國瑜一度拭淚。

還有一名聽障者打著手語，並由現場手語老師翻譯，該位聽障者反應說，他們很需要助聽器輔助，但助聽器昂貴，人工電子耳更動輒要價100多萬元，雖然政府有部分補助，但後續如何訓練聽障者說話等，才是更重要的。

有自閉症家長表示，盼能加強自閉症患者模擬職業訓練，好讓他們可以順利進入職場。

韓國瑜表示，若一個政府教育辦不好、弱勢族群照顧不好，做什麼都是枉然。

韓國瑜提到，他當高雄市長，請太太李佳芬去看農漁民等弱勢，有一對40歲才結婚的夫妻生了一個身心障礙的兒子，父親賣掉小工廠，照顧兒子，他們說生活像在地獄一樣，更擔心百年之後，誰來照顧兒子。

韓國瑜說，每個身障者都是同胞，若當選總統，保證一定會特別重視、照顧身心障礙朋友，這是他最神聖的諾言。

在輔具方面，韓國瑜說，台灣人很有愛心，只是有時候心動沒有行動，政府要喚起行動，更會大力鼓勵企業投入，並結合社會資源，相信力量就會完全不一樣。

韓國瑜表示，再過6年台灣進入超高齡社會，今天不規畫、未來會後悔，長照基金、政策等，他一定會好好推動。

韓國瑜強調，這跟選票無關，是他該做的，好好照顧弱勢族群，更是他的信念。（編輯：楊凱翔）1081106