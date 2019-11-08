美學者看台灣大選 選民更關注中國議題

美國和平研究所資深政策分析師金今天表示，美國應該給予台灣支持，因為這是正確的事。談及明年大選，她認為將和去年選舉不同，因為香港情勢，選民將更關注中國議題。中央社記者江今葉華盛頓攝 108年11月8日

（中央社記者江今葉華盛頓7日專電）美國和平研究所資深政策分析師金今天表示，美國應該給予台灣支持，因為這是正確的事。她並且認為明年台灣大選將和去年選舉不同，因為香港情勢，選民將更關注中國議題。

金（Patricia Kim）今天出席華府軍事新聞網站「防務一號」（Defense One）舉辦的「2020展望」研討會，被問及美國近來對台灣的支持是否會升高美中對抗時表示，美國，特別是國會對台灣的支持是基於「台灣關係法」享有的共同價值。

她認為，美國應該持續支持台灣，因為「這是正確的事」，也因為若美國背向台灣，將產生災難性的連鎖反應，因為區域盟友密切關注，因此美國對台支持十分重要。而中國對待香港的行動，台灣人也看在眼裡。

在香港反送中情勢爆發前曾經造訪台灣的金說，那時候的台灣人普遍表示，他們在乎中國情況，但更在乎經濟，希望有穩定的經濟契機，結果去年的九合一大選，高雄市變天，20年來首度有國民黨籍候選人當選。當時的台灣人普遍不希望中國議題成為選戰主軸。

但金認為明年的總統大選將會有所不同，「當你看著香港時，不免會想到中國」，中國的做法適得其反。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）則指控中國言行不一致。他表示，中國雖然支持聯合國對北韓的經濟制裁行動，卻不曾阻止北韓船隻在中國水域進行違法的海上船舶交易。

儘管如此，薛瑞福也多次強調，「我們的大門是敞開的」，美國願意繼續與中國交流、合作，希望能降低風險，建立對危機管理與溝通的互信。（編輯：高照芬）1081108