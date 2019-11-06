調查局查獲地下通匯800億 嚴查流向防中資介入

2020大選倒數，調查局長呂文忠6日在記者會中表示，近期查獲地下通匯總金額近新台幣800億元，已請洗錢防制處加強清查資金流向，若涉及境外資金意圖介入選舉，一定嚴加查辦。中央社記者蕭博文攝 108年11月6日

（中央社記者蕭博文台北6日電）調查局長呂文忠今天表示，近期查獲地下通匯總金額近新台幣800億元，將加強資金清查，若涉及境外資金意圖介入總統、副總統與立委二合一選舉，一定嚴加查辦。

呂文忠今天出席調查局與媒體茶敘時，做出上述表示。

呂文忠受訪時表示，防範中資介入選舉是調查局這次選舉查察重點之一，早在上次九合一大選期間，即查獲一起典型的中資介選案件，移送台北地檢署後，日前由檢察官起訴。

呂文忠表示，調查局會在二合一選舉期間加強境外資金介入選舉的查察工作，尤其調查局最近發動數波地下通匯查緝行動，共查獲17件，其中3件已移送地檢署，查到的地下通匯總金額將近新台幣800億元。

呂文忠說，已請洗錢防制處加強清查這些地下通匯的資金流向，若涉及境外資金意圖介入二合一選舉，一定嚴加查辦。

此外，呂文忠指出，調查局針對賄選已立案17案進行調查，另配合地檢署偵辦4案，並派出130名調查官到地檢署支援辦案，另於8月8日成立假訊息防制中心，迄今立案58案，依社會秩序維護法移送26案給警察機關，另依傳染病防治法、災害防救法移送3案給檢察署。

另方面，調查局今年的反賄選宣導，由各外勤處站同仁自編、自導、自演宣傳影片共147支，精選其中39支短片陸續上架至調查局臉書、官網，迄今觀賞次數超過4萬人次。

調查局表示，將於13日起於調查局臉書舉辦反賄選宣導短片投票抽獎活動，獎項包括iPad mini、禮券、電影票等。（編輯：張銘坤）1081106