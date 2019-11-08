風險橋梁改建 蘇揆：地方若無法負擔中央補助

（中央社記者黃國芳嘉義縣8日電）行政院長蘇貞昌今天視察嘉義縣風險橋梁時表示，將全額補助嘉縣9座橋梁改建經費；另顧及民眾行的安全，各地方政府若無法負擔改建橋梁配合款，均由中央補助經費。

蘇貞昌上午由嘉義縣長翁章梁及立法委員蔡易餘、陳明文等人陪同下，先前往嘉義縣東石鄉視察風險橋梁臥龍橋，隨後分別到布袋鎮過溝建德宮、竹崎鄉真武廟參拜祈福。

蘇貞昌視察東石臥龍橋致詞指出，宜蘭縣南方澳跨港大橋斷落事發1個月後，政府掌握各地高風險橋梁相關資料，全國需馬上改建或1年內要維修的風險橋梁有62座，嘉義縣就占有9座，需新台幣3億多元，縣府要負擔2億多元的配合款。

蘇貞昌表示，中央知道嘉義縣財政困難，且總統蔡英文也有指示，對地方的需求要重視，因此，嘉義縣的9座橋梁改建經費全由中央負擔；另外，全國其它風險橋梁，若地方財政困難，無法負擔配合款，就由中央來補助地方辦理改建。

蘇貞昌也要求交通部、公路總局等單位，以後的公共工程都要有相關履歷，包括註明規劃設計、興建及督管等單位，且未來公共工程的維護也要有一套相關SOP（標準作業程序）規範，以及施工品質要有因地制宜的考量，

蘇貞昌指出，中央政府在編列經費時，就在考量地方的需求，地方建設不分藍綠，人民的需要不分黨派，今天到嘉義縣不是為了選舉，是要以最快時間改建危橋，無論首長或民代均有任期，但橋梁卻是鄉親天天必須使用，應以人民的福祉為優先考量。（編輯：戴光育）1081108