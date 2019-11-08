酈英傑：美台印太夥伴關係 網路安全是關鍵

（中央社記者侯姿瑩台北8日電）美國在台協會（AIT）與行政院資安處這週共同舉辦首次國際聯合網路演練。AIT處長酈英傑表示，在資安領域，美國肩並肩與台灣站在一起；網路安全就是美台印太夥伴關係不可或缺的關鍵基礎。

AIT指出，這項演練是年度「大規模網路攻防演練」的一環，從4日開始，一連進行5天，共有超過10國的資安專家參與。前2天由美國提供針對北韓網路威脅的培訓和演練，接著由台灣當局和區域夥伴進行實戰網路演習，最後一天則是針對所學到的經驗教訓進行討論。

根據AIT提供的致詞稿，酈英傑（Brent Christensen）於6日開始的實兵演練活動致詞時表示，美國與台灣合作舉辦這場演練，希望藉此向世界傳達一個訊息：在資安領域，台灣並不孤單，美國肩並肩與台灣站在一起。

他說，所有重視網路自由與開放的國家，「都應該加入我們的行列，與台灣結為夥伴」，一同加強網路防禦力。他稱讚，台灣是可靠又能力強大的夥伴，美國迫不及待想和台灣深化網路安全的合作關係。

此外，酈英傑表示，國際自由與國內開放事實上是一體兩面，缺一不可。在國內鼓勵開放的人，在國際上就會追求自由；在國內尋求控制的人，在國際上就會欺負周圍的鄰居。

這就是為什麼台灣這個夥伴對印太區域那麼重要，他說，台灣是民主社會大家庭的一員，也是自由、開放印太區域關鍵的一環。在國際推廣自由、在國內鼓勵開放，也成了台灣文化DNA的一部分；台灣幾乎已具備美國所追求的印太夥伴所需的所有特質，且與美國經濟戰略中每一項主要組成領域緊密接軌。

他指出，在數位時代，所有夥伴關係根本上都必須以密切的資安合作為基礎，智慧財產權、營業秘密若不能受到保護，要拓展商機只是空想。就像實體經濟仰賴實體安全一樣，數位經濟也必須仰賴網路安全。

酈英傑強調，能源永續與基礎建設發展須有安全的網路作為前提，「網路安全就是美台印太夥伴關係不可或缺的關鍵基礎」。（編輯：林孟汝）1081108