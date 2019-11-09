親民黨擬徵召宋楚瑜選總統 13日開全國委員會

（中央社記者郭建伸台北9日電）親民黨組織部主任張碩文表示，親民黨將於13日上午在台北舉行全國委員會，議程擬徵召親民黨主席宋楚瑜參選總統，不過一切仍待宋楚瑜最後決定。

至於媒體今天報導傳出「郭宋配」消息，張碩文說，他從沒聽過這件事，且郭台銘沒有要參選，請放話的人不要再亂點鴛鴦。

宋楚瑜先前接受平面媒體專訪時表態人民需要第3種選擇，並指答案呼之欲出；親民黨的總統門票一度傳出可能與立法院前院長王金平合作，但宋楚瑜在另一場專訪時強調，親民黨門票是非賣品，並表示王金平仍是國民黨員，為避免被國民黨扣上搗亂的帽子，他寧可撕掉門票。

知情人士透露，宋楚瑜在11月初已經和親民黨7位區域立委參選人合拍定裝照，當時他身穿淺藍色西裝外套並配上經典的橘色領帶，拍照背板則印上「人民優先」4個大字，頗有率領親民黨出戰2020意味，也被解讀參選總統箭在弦上。

中選會公告11月18到22日受理正副總統登記時程，張碩文表示，親民黨將於13日召開全國委員會，議程將擬定徵召宋楚瑜參選總統，目前正在聯繫所有全國委員，扣除掉不在國內的委員，應該會有過半委員出席。

此外，外界關心宋楚瑜會找誰搭配副手，張碩文表示，親民黨內有許多人建議宋楚瑜可找財經背景的女性搭擋，但最後仍交由宋楚瑜定奪。（編輯：張均懋）1081109