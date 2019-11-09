搶攻新北立委選舉 蔡總統：板橋若贏全國就會贏

總統蔡英文9日出席新北市立委羅致政競選總部成立大會時表示，板橋具有全國選舉的指標性，若板橋贏了，全國就會贏。中央社記者侯姿瑩攝 108年11月9日

（中央社記者侯姿瑩新北9日電）總統蔡英文今天出席新北市立委羅致政競選總部成立大會時表示，板橋具有全國選舉的指標性，板橋贏了，全國就會贏，若民進黨提名的立委參選人羅致政、張宏陸當選，「蔡英文就當選了」。

民進黨在板橋東西區分別提名現任立委羅致政、張宏陸爭取連任，羅致政今天舉行「總統蔡英文立委羅致政連任競選總部」成立大會，除了蔡總統之外，民進黨立委余天、管碧玲，以及羅致政妻子陳亮吟也與會。

總統說，每次全國性選舉，板橋都最具有指標性，若板橋贏，全國就會贏。她表示，羅致政對國會外交有諸多貢獻，有關外交、國安的法案、預算都站在第一線，也努力服務地方選民，包括爭取板橋地區停車場的預算。

除為羅致政助選，爭取連任的蔡總統也不忘為自己拉票。她細數執政團隊過去3年多的執政成果，包括經濟持續穩定成長、大幅增加長照、托嬰托育的預算等，並呼籲大家，再給她4年，台灣的經濟、社會照顧、國防自主一定會更好。

總統強調，雖然中國一直打壓台灣，但有越來越多的國家為台灣發聲；許多民主國家認為台灣是民主標竿，若台灣守不住，就是民主、自由價值的失敗。2020的投票有很大意義，國際都在看台灣人民做出什麼樣的選擇，呼籲選民用選票告訴世界，台灣人有決心要保護自己的國家、主權與民主自由。

羅致政致詞時表示，2020是關鍵的一年，攸關台灣的未來。中國試圖影響台灣選舉，希望把台灣變成香港，2020一定要保護台灣，拜託大家把立委選票投給他、總統選票投給蔡總統。

這次板橋東區立委選戰，國民黨派出現任不分區立委柯志恩參選，選情被評估為五五波。（編輯：黃國倫）1081109