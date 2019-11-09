海軍：潛艦國造非假議題 原型艦113年下水

（中央社記者余祥台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天談到潛艦國造議題時表示他持懷疑態度，政府應量力而為。海軍司令部表示，潛艦國造是政府重要政策，在立、監兩院的監督執行下，目前進展順利，於113年下水期程不變。

韓國瑜傾聽之旅今天走訪基隆，談到在基隆市設「潛艦產業園區」及潛艦國造議題時，他表示保持懷疑態度，政府應根據國防需求與自身能力量力而為。

海軍司令部傍晚透過新聞稿表示，潛艦國造為政府重大政策，已於3月28日赴立法院實施潛艦國造專案進度機密報告，4月23日向監察委員說明潛艦國造進度及各項文件證明，目前在立、監兩院支持與監督下執行，進度正常，嚴正聲明潛艦國造絕非假議題。

海軍司令部說，未來台船公司規劃在基隆廠區設置潛艦園區，目前正規劃中，目的在於吸引國際大廠投資，並將原廠技術轉移，促進國內產業發展，提升在地就業人口，這是福國利民的有利時機，海軍樂觀其成。

海軍司令部表示，將持續秉持審慎嚴謹的態度與風險管控，首艘原型艦規劃期程於民國113年下水，如期如質完成潛艦國造，籲請國人支持。（編輯：楊玫寧）1081109