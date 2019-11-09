潛艦國造 韓國瑜：政府要量力而為

（中央社記者王朝鈺、黃慧敏基隆市9日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天談到在基隆市設「潛艦產業園區」及潛艦國造議題時表示，他保持懷疑態度，政府應根據國防需求與自身能力量力而為。

韓國瑜上午在國民黨基隆市黨部表示，他不見得會當選，但如果讓現在的政府繼續走下去，貪污腐敗、派系分贓，一群人吃得跟匈奴一樣不停掠奪完就走人，國家怎麼得了。

他說，這是匈奴心態，中原土地肥沃，匈奴搶完就走，怎麼可這樣執政，不停掠奪台灣資源，太多讓人看不懂。

韓國瑜隨後與國民黨基隆市立法委員參選人宋瑋莉參加「與青年有約」活動，談到在基隆設「潛艦產業園區」及潛艦國造議題時表示，他保持懷疑態度，「如果政府說要造航空母艦呢？要登陸月球呢？」這是不可能的。

他說，應根據台灣工業技術與人才發展適合的領域較切合實際，如潛艦引擎、電子與冷卻系統能否造出或能否百分之百國造，難度非常高。

韓國瑜表示，台灣國防要改為AI自動化，小型有嚇阻作用，靈活小巧像毒蝦，任何敵人攻打台灣會受到某種程度報復。台灣需通盤考量國防需要什麼武器裝備，當政府提出潛艦國造時，他是有點擔憂，政府應根據國防需求與自身能力量力而為。

此外，國民黨金門縣黨部稍早發布新聞稿表示，廣邀金門鄉親自發性籌組成立韓國瑜後援會，30人以上可成會、不拘團體或個人。黨部特別建立單一聯絡窗口，也密切聯繫韓國瑜競選總部，邀韓國瑜到金門為後援會授旗。（編輯：李明宗）1081109