韓國瑜質疑潛艦國造 蔡陣營：應先做好功課

（中央社記者溫貴香台北9日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天談到潛艦國造議題時表示，他持懷疑態度。總統蔡英文陣營發言人阮昭雄說，韓國瑜在討論類似議題前，應先做好功課，再多的話術，都無法掩蓋基本功的不足。

韓國瑜今天談到在基隆市設「潛艦產業園區」及潛艦國造議題時表示，他保持懷疑態度，政府應根據國防需求與自身能力量力而為。

阮昭雄晚間表示，潛艦國造是台灣推動國防自主最重要的一環，不僅將助益台灣水下戰力的建構，在整體國防產業的發展上，更具非凡的意義。

「國政更複雜於市政」，阮昭雄說，國防自主守護台灣，比征服宇宙更重要，也更實在。他建議市政表現全國最後的韓國瑜在討論類似議題之前，先把功課做好。

阮昭雄表示，台灣具有相當規模的國防需求，蔡總統上任以來，就將國防產業列為重要的策略產業，讓國防自主的動力成為經濟成長與產業技術創新的火車頭，帶動廠商投入尖端科技研發，提供本土企業、人才成長的舞台。

他進一步指出，例如不久前完成自力研發的新一代高級教練機，同時也帶動超過100家以上航太廠商的產業能量提升，與數千個高階研發的工作機會。目前潛艦國造的各項工作進度順利，產業的投入與人才的參與也正有規模的進行。

阮昭雄說，韓國瑜在高雄市的治理表現證明，再多的話術，都無法掩蓋基本功的不足，這才是韓國瑜現在應該先擔憂的。（編輯：謝佳珍）1081109