蘇貞昌：防非洲豬瘟奏效 韓國瑜才能吃滷肉飯

（中央社記者楊思瑞台南10日電）行政院長蘇貞昌今天到台南輔選時表示，國民黨總統參選人韓國瑜一直強調「一碗滷肉飯」，但若非民進黨政府努力防堵非洲豬瘟入侵，韓國瑜連滷肉飯都沒得吃。

蘇貞昌上午視察南部科學工業園區台南園區三期擴建計畫預定地後，轉往麻豆區出席尋求連任的民進黨立委郭國文曾文區聯合競選總部暨後援會成立大會，進場時受到支持者熱烈歡迎。

他致詞時表示，將全力加速推動南科台南園區的擴建，帶動曾文地區一帶的發展。民進黨政府是會做事的政府，他就任以來每天都在認真衝。他呼籲大家要支持總統蔡英文連任，民進黨能在國會過半，才能繼續做事。

蘇貞昌隨後前往位於南區的鹽埕天后宮與鹽埕北極殿參拜，並為立委林俊憲輔選。蘇貞昌致贈簽名球棒給林俊憲，象徵台灣民主來到九局下半關鍵時刻，最強第四棒打者將要強棒出擊。

蘇貞昌說，蔡總統執政以來，不但推出減稅方案，股市活絡、長期破萬點，更吸引台商回流投資台灣達新台幣數千億元。此外，在農民保險、生育補助、幼兒就學補助上不遺餘力，對中國非洲豬瘟的防疫更是做到滴水不漏。

他說，韓國瑜一直在強調「一碗滷肉飯」，但若不是民進黨政府努力防堵非洲豬瘟，豬的相關產業沒有倒，韓國瑜連滷肉飯都沒得吃。（編輯：唐聲揚）1081110