楊瓊瓔帶職參選 洪慈庸：行政資源應更清楚區分

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中市副市長楊瓊瓔帶職參選台中第3選區立委，現任無黨籍立委洪慈庸表示，當副市長變成參選人，行政資源應更清楚區分，市民都會睜大眼睛監督，楊瓊瓔是否有用公務資源助選。

國民黨徵召楊瓊瓔參選台中第3選區立委（潭子區、大雅區、神岡區、后里區），楊瓊瓔今天表示，自己有市長盧秀燕交付的階段性任務，加上109年度預算還未審以及2020台灣燈會籌備中，她無法半途而廢，但參選立委會依法辦理。

洪慈庸今天下午指出，楊瓊瓔應跟所有台中市民與選民清楚說明，未來是否能夠對市政完全負責，對選區的選民展現參選決心。

她質疑，未來楊瓊瓔參與公共行程，到底要以「楊副市長」還是「楊副市長暨立委候選人」介紹，當副市長變成參選人時，在行政資源上應更清楚區分，所有台中市民都會睜大眼睛檢視，楊瓊瓔是否用公務資源為自己助選。

洪慈庸也提到，自己持續爭取選民支持，用過去的政績與對社會未來的願景對選民說明，至於楊瓊瓔何時請辭，並不會影響自己的競選步調。

她批評，楊瓊瓔稱要協助盧秀燕完成階段性任務，但她一心選舉無助市政，難道台中市長滿意度倒數第二還不夠慘，要變成倒數第一。（編輯：洪學廣/卞金峰）1081114