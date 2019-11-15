唐鳳談數位民主 菲律賓聽眾關心如何打擊假新聞

台灣兒童暨家庭扶助基金會14日、15日在馬尼拉舉行研討會，行政院政務委員唐鳳15日以視訊方式就台灣的數位民主發表演講。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 108年11月15日

（中央社記者陳妍君馬尼拉15日專電）台灣兒童暨家庭扶助基金會14日、15日在馬尼拉舉行研討會，行政院政務委員唐鳳以視訊方式就台灣的數位民主發表演講。針對菲律賓假新聞泛濫，聽眾特別詢問是否有解決之道。

台灣家扶基金會菲律賓分事務所13日開幕，14日、15日在馬尼拉以聯合國永續發展目標4（SDG4）為主題舉行國際研討會。

唐鳳在演講分享台灣的數位民主成就，聽眾則問到，在菲律賓，操縱輿論、網路酸民和假新聞泛濫情形嚴重，就台灣的經驗，是否有任何解決之道。

唐鳳說，在網路上，人們往往因為看到令他們憤怒的消息，未經查證就把訊息分享出去。事後，雖然發現消息不是真的，但錯誤的訊息已經傳播出去了。

她表示，在台灣，人們使用通訊軟體LINE時，可以查核資訊真實性。重要的是，散布的澄清訊息最好具有趣味性，讓大家想要分享它；否則，可能造成大家只想傳播有趣但錯誤的訊息，或新聞資訊空有真實性，卻無法傳達給大家知道。

唐鳳說，一旦訊息經過事實查核，又具有趣味性，就能夠透過臉書或其他社群平台將這些資訊分享給更多人知道，假消息也會被掩蓋，無法繼續向外傳播。

聯合國永續發展目標4是「高品質教育：確保包容和公平的優等教育，並為所有人提供終身學習機會」。

出席研討會的聯合國兒童基金會（UNICEF）菲律賓教育部門主任法因格德（Isy Faingold）告訴中央社記者，菲律賓是全球未接受正規教育兒童人數最多的國家之一，有280萬兒童失學。對聯合國兒童基金會來說，最大的挑戰是如何將他們帶回學校。

他指出，菲律賓兒童失學主因之一是經濟因素，因為家庭需要他們的勞動力，不得不放棄學業；另一個因素是青少女懷孕，雖然全球青少女懷孕比例下降，但在菲律賓和部分東南亞國家，這種情況正在增加，不僅女孩因懷孕輟學，男孩一旦成為父親，也必須工作養家，成為聯合國兒童基金會非常關注的現象。

另一方面，法因格德說，大部分學校教育並未與時俱進，造成貧困家庭兒童無法從學習得到樂趣，也看不到接受教育對他們未來有什麼幫助。國際組織和政府需要反思，加入趣味的元素讓弱勢孩童對學習更有興趣。（編輯：陳永昌）1081115