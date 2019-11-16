不分區立委名單傳卡游 蘇貞昌：編故事揣測

（中央社記者王鴻國新北16日電）行政院長蘇貞昌今天上午接受媒體聯訪，針對記者提問民進黨不分區立委名單卡游錫堃的傳聞時指出，他當初只提建議及原則，未針對個人，傳聞都是編故事的揣測。

蘇貞昌上午前往土城三元宮參拜祈福，他接受媒體聯訪時，記者詢及對於總統蔡英文協商確定不分區立委名單的看法。

蘇貞昌表示，他一開始接受民主進步黨主席卓榮泰邀請參與不分區立委提名小組時就提出一些建議及原則，希望能有黨的漂亮名單；經大家討論，最後結果很圓滿，很好。

他指出，民進黨是民主多元包容的政黨，他在這次提名過程中都是講原則，沒有針對個人，也沒有推薦任何人；至於原列第1名的原住民族代表洪簡廷卉，他到現在都沒看過，也不認識，民進黨立委蘇巧慧也僅見過幾次面。

蘇貞昌表示，民主就是要尊重大家，最後結果圓滿就是好。

媒體追問，是否有卡游的傳聞？蘇貞昌指出，這就講得太遠了，他提出的建議原則都是理想，當時仍未出現任何人名，未針對任何個人；傳聞都是後來編故事的揣測，其實沒有必要。

蘇貞昌談到中國國民黨總統參選人韓國瑜陣營開記者會公布房產資料並質疑國家機器運作的問題時表示，記者都當場告知這些資料都是公開的，圖書館找得到，監察院也有，當場讓韓國瑜陣營都傻住了。所以一個要選總統的人，還是要經得起公開的檢驗。（編輯：戴光育）1081116