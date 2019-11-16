出席醫事人員後援會 總統：讓社會安全網更完整

（中央社記者侯姿瑩台北16日電）爭取連任的總統蔡英文今天出席全國醫事人員後援會成立活動時表示，政府致力推動長照服務系統的建立，呼籲在場人士一起參與台灣有史以來最大的健康工程，讓社會安全網更完整。

2020總統、立委選戰升溫，總統一早到新北市出席她和民進黨籍立委吳琪銘的聯合競選總部成立大會，接著趕回台北參加「總統蔡英文連任全國醫事人員後援會成立」及「世界彰化同鄉總會第九屆總會長暨理監事」就職典禮；下午還將南下高雄出席高雄市競選總部成立大會。

蔡總統抵達全國醫事人員後援會成立活動時受到熱烈歡迎，現場並播放一支7分鐘的影片，由相關團體代表表達對蔡總統的支持。總統致詞時表示，感謝7個醫事團體替她組織後援會，也請大家為在場的衛福部長陳時中鼓勵。

她說，在場各位長期堅守崗位，不僅守護台灣人的健康，很多人也對台灣外交工作有很大的幫忙。台灣面臨老化的問題，需要的不只是醫療，照護的需求也日益增加。

總統說，台灣人感到擔心的議題除了主權，對老年生活感到憂慮的聲音也越來越大。她還記得，有次到花蓮與當地一位部落頭目見面時，對方提到長照的需要。

總統指出，政府加速推動長照2.0，也許很多人把焦點放在財務上，不過，整個長照服務系統的建立才是最大的挑戰。過去3年來，政府以急行軍的方式建立這個服務系統，未來要如何讓服務人員進入這個系統，做最有效的人力運用，是下階段的挑戰。

她說，在場各位都是長照系統的最佳夥伴，要共同參與台灣有史以來最大的健康工程，也就是老人的照顧。另外，政府也大幅增加長照預算，如果把長照做好，台灣社會安全網會更完整，這是文明進步國家要做的工程。

總統指出，近年來台商、外商都覺得台灣是投資的好地方，這也跟社會安全網越來越好有關。另外，台灣是民主自由的社會，再多的爭議，都可以在民主制度底下化解，這是國家社會最大的安定來源；雖然還是有人走上街頭抗議，那是意見的表達。

總統表示，「起厝起一半、師傅不能換」，這個房子可以讓大家安居樂業，讓國家更壯大、更有自信，大家說好不好？台下熱烈回應說「好」。此外，總統也不忘為同台的民進黨立委參選人吳怡農、賴品妤、張銘祐等人拉票。

隨後，總統趕往「世界彰化同鄉總會第九屆總會長暨理監事」就職典禮，前行政院長游錫堃也在場。總統致詞時細數執政成果，包括經濟成長、台商回流大爆發等；政府也全力發展風電產業，將來最大的風場會在彰化，有許多國際知名廠商都希望投資參與，政府也輔導國內廠商進入風電產業的供應鏈，盼增加當地工作機會。

總統強調，明年的選舉對台灣很關鍵，要拜託大家繼續支持她，讓她有機會繼續服務大家、守護台灣。（編輯：趙蔚蘭）1081116