韓國瑜房產爭議 陳其邁：把話說清楚誠實是上策

（中央社記者王揚宇台北17日電）針對國民黨總統參選人韓國瑜房產議題，行政院副院長陳其邁今天指出，選總統就是要接受檢驗，誠實是上策，要把話說清楚，不要越說越糊塗。

尋求連任的民進黨新北市立委蘇巧慧，今天舉行樹林競選總部成立大會，包括立法院副院長蔡其昌、陳其邁等人均到場站台，力挺蘇巧慧「留國會」。

會前陳其邁被記者問到，韓國瑜日前被爆購買南港豪宅，韓國瑜競選辦公室雖然上週公布韓國瑜夫婦買賣房產詳細資訊，但外界質疑有少報坪數等情形。

陳其邁說，台北市的房子假如少報一坪，可能就會差到新台幣100萬、200萬元，以南港豪宅為例，房子若少報一坪，大概就會差到90萬元、70萬元，他認為「這似乎是要隱匿財產現值，大可不必」。

陳其邁強調，選總統就是要接受檢驗，誠實是上策，這種逃避，不面對問題，甚至只是交差了事，恐怕很難對選民有所交代，韓國瑜應該還是要把話說清楚，不要越說越糊塗。

談到今天特別到新北市幫蘇巧慧站台，陳其邁說，她非常認真，「一屆抵三屆、三年勝十年」，也是新北市的明日之星。

陳其邁表示，蘇巧慧在立法院推動很多重大法案，也爭取很多行政院重大預算，代表她的溝通協調能力非常優秀，「我是打從心底佩服她」，尤其最難能可貴的是，蘇巧慧非常謙虛，雖然她有一位很出名的父親（行政院長蘇貞昌），但是她完全靠自己的能力，贏得很多黨團成員的尊重，甚至在野黨的立委也對她非常佩服。（編輯：林淑媛）1081117