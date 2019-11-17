內政部：政治團體轉型政黨期限12/7 含婦聯會

（中央社記者顧荃台北17日電）內政部今天表示，依政黨法規定，政治團體須於今年12月7日前轉型為政黨，屆時若未能完成，將會被廢止備（立）案；這也包含尚未完成轉型的婦聯會。

內政部上午透過新聞稿表示，政黨法自106年12月6日起施行，已實施近2年。原本依人民團體法成立的政黨，應於今年12月7日前，依政黨法規定修正章程，政治團體則應修正章程轉換為政黨，且均應辦理法人登記。

內政部說，目前現有291個政黨中，僅有38個政黨完成修正章程及法人登記；政治團體只有3個已轉換為政黨，仍有46個政治團體尚未轉換。屆時若未能完成，將會被廢止備（立）案。

內政部次長陳宗彥受訪時表示，上述規定也包括尚未完成轉型的婦聯會在內；這次是透過新聞稿，對於政黨法規定期限進行通盤的提醒，婦聯會只是其中之一，並不是針對婦聯會。

內政部提醒，政黨法實施近2年來，已有60個政黨因黨員流失、黨員無法配合黨務、缺乏經費等因素，自行函報內政部解散。政黨有許多義務與相關規定需要遵守， 像是每年需財報、不得投資營利等，違反規定還會受罰，甚至遭廢止，民眾若想成立政黨，宜審慎評估，確保能善盡政黨應有的職責。

內政部表示，組織政黨是人民的權利，政黨得參與定期選舉，爭取組織政府的正當性，其公共性較一般人民團體更高，所受的監督密度及權利義務，自然與一般人民團體不同。

內政部說，政黨成立的主要目的，就是透過推薦候選人參加公職人員選舉參與政治。依政黨法規定，政黨連續4年未召開黨員大會或黨員代表大會，或連續4年未依法推薦候選人參加公職人員選舉，將被廢止備案。且政黨應於備案後1年內完成法人登記，否則也會遭廢止備案。

此外，政黨也不得購置非辦公使用之不動產、不得經營投資營利事業，以免與民爭利；政黨從事政治活動，可收取政治獻金及政黨補助金，因此也有申報財務狀況的義務。

內政部指出，針對今年未申報財務的60個政黨，已依法處新台幣100萬元罰鍰，並對申報逾期及不符規定的11個政黨，處20萬元罰鍰。

根據內政部統計，今年截至11月13日止，已有18個新成立的政黨完成備案，另有4個政黨正在申請中。（編輯：林興盟）1081117