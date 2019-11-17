朱立倫輔選吳志揚 推崇立法行政經驗豐富

前新北市長朱立倫（前左3）17日到桃園輔選國民黨籍立委參選人吳志揚（前左2），肯定吳志揚擁有立委、縣長等豐富經驗，呼籲選民支持助連任，繼續打拚。（吳志揚競選總部提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真 108年11月17日

（中央社記者邱俊欽桃園17日電）選戰進入白熱化，前新北市長朱立倫今天到桃園輔選國民黨立委參選人吳志揚，肯定吳志揚擁有立委、縣長的豐富經驗，並屢獲專業問政立委的殊榮，期盼選民齊心齊力，贏得勝選。

吳志揚今天舉行桃園市大園聯絡處成立暨志工誓師大會，朱立倫與不少中國國民黨地方人士齊聚，希望在明年立委投票時，拚出佳績。大批支持者也熱情參與，高喊「吳志揚凍蒜」。

朱立倫推崇吳志揚具備立法與行政的豐富經驗，先後共同完成五楊高架、國道2號拓寬等重大交通建設，憑藉著吳志揚擁有3屆立委，5年縣長（桃園縣長）的經驗，並屢屢獲得專業問政立委的殊榮，期盼選民齊心齊力，迎向勝選。

吳志揚向支持者表示，他參選理念非常簡單，就是想為大家的好日子打拚，看到現在社會混亂、經濟蕭條，深知各行各業對安居樂業的期盼，因此決定在有體力、經驗、知識的時候，站出來為大家努力。

他也說，將秉持著正派、善良的精神繼續為桃園打拚，當鄉親的靠山，一起配合建設桃園。（編輯：李錫璋）1081117