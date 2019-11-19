替台灣基進站台 吳音寧：拒投立場搖擺投機政黨

（中央社記者陳俊華台北19日電）台灣基進與時代力量今天先後前往中選會登記參選不分區立委。前北農總經理吳音寧擔任台灣基進推薦大使時說，台灣現在的局勢不需要「立場搖擺、性格投機」，雖非藍非綠但又罵藍罵綠的第三勢力政黨。

台灣基進黨主席陳奕齊上午在中選會前舉行記者會，宣布正式投入不分區立委選舉，共提名6位不分區立委參選人，依序為前高醫性別所教授成令方、陳奕齊、血管外科醫師吳欣岱、高雄氣爆自救會會長陳冠榮、外國代理人法起草人何澄輝，及台灣基進組織部主任李雨蓁。

陳奕齊說，台灣基進會以不分區立委參選為主，2020這一戰受到「亡國感」所困擾，即使本土政權可以獲勝，但定期改選就會出現「定期亡國感」；他沒有接受民進黨的徵召，就是盼能打造比民進黨更本土、更堅持抗中的政黨，「如果要教訓民進黨，應該要投基進黨」。

陳奕齊表示，現在台灣基進政黨票的民調已經有3%多，如果再給基進黨1%多，本土就能多2席立委，加上在台中市參選的陳柏惟若當選後，3席就能在立法院成立黨團，一定會成為台灣人民的另一個選項。

前北農總經理吳音寧婉拒列入台灣基進的不分區名單，今天以推薦大使身分出席。她說，台灣現在的局勢需要的不是搖搖擺擺的政黨，「這種政黨雖然非藍非綠，甚至罵藍罵綠，我想都不是人民需要的」，人民需要在風向亂吹的時代能腳踏實地，立場、價值不因風向改變的政黨。

台灣基進記者會結束後，也碰到正好帶領不分區立委參選人辦理登記的時代力量黨主席徐永明，互相加油打氣。徐永明說，小黨要一起努力，他相信時代力量的不分區名單是最好的；陳奕齊則說，台灣基進得票絕對會超過5%，甚至衝到8%。

時代力量隨後也舉行記者會，不分區立委參選人包括環團出身的陳椒華、時代力量前主席邱顯智、小燈泡媽媽王婉諭、立委黃國昌、科技業出身的台北市府顧問翟本喬、獸醫師關心羚、醫師陳永興、秘書長吳佩芸等人都到場。

徐永明說，現在民調一直無法突破10%，相信登記後、一個月內就能突破這個天花板，將更多進步力量推進立法院；藍綠不分區名單完全不顧社會觀感，未來時力要扮演國會關鍵角色、制衡兩大黨。

黃國昌表示，若要比認真、努力、專業監督執政黨、推動改革法案，時代力量絕對站在最前面；大家若期待立法院有真正監督的團隊，而不是只會灑水、潑麵粉的在野黨，或是只會舉手護航的團隊，懇請民眾支持時力。

翟本喬表示，「國會裡不能只有一個黃國昌」，要有很多能像黃國昌一樣犧牲奉獻的人，這次時力提出非常周全的不分區立委名單，各領域、專長的人都有，讓不是政治世家、不譁眾取寵的人進入國會一起努力。（編輯：林興盟）1081119