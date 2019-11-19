跨黨派聯盟 吳怡農賴品妤加入前線

民進黨立委參選人吳怡農（左2）及賴品妤（中）19日宣布，加入由無黨籍立委洪慈庸（左）、林昶佐（右）與台灣基進立委參選人陳柏惟（右2）共組的跨黨派聯盟「前線」。中央社記者施宗暉攝 108年11月19日

（中央社記者王揚宇台北19日電）民進黨台北市、新北市立委參選人吳怡農及賴品妤今天宣布，加入由無黨籍立委洪慈庸、林昶佐與台灣基進立委參選人陳柏惟共組的跨黨派聯盟「前線」，要當阻擋中國侵略、保家衛國的最前線。

「前線」是跨黨派的組織，沒有實體辦公室，由洪慈庸擔任召集人。「前線」今天召開記者會，宣布吳怡農、賴品妤加入前線，要打造跨黨派的青年陣線，針對議題合作共同競選。

洪慈庸說，前線的主張不只是守護台灣主權，更要進一步打造更幸福的環境，留給下一代更好的台灣；此外，「前線」的三個正義主張，包括社福正義、居住正義與縮短貧富差距，這些價值不會在當下發生效益，為的是未來的10年、20年，需要長遠的政治規劃，必須從中央到地方一起推動。

吳怡農則提到，香港反送中抗爭不斷升級，年輕人為了爭取民主言論自由，即使手無寸鐵、面臨被打的風險，仍挺身而出站在第一線；回頭看台灣，也面臨中國的威脅與壓力。

吳怡農說，大家需要的政治人物是要言行一致，有意願跟能力保護家園的人，而從國民黨過去在立法院的發言與投票紀錄來看，一次又一次反對國家安全相關修法，也迴避批評中國打壓台灣的行為，甚至不分區名單還提名一位跟中國言行一致的退役將領吳斯懷。

吳怡農指出，很高興找到一群志同道合的朋友，團結在同一「前線」，台灣民主的生活方式正面臨非常大的挑戰，台灣每一個人其實都站在最前線，2020台灣一定要贏。

賴品妤則說，一直以來，台灣的政治體制內忽略年輕人的聲音，而且在體制內決定的任何事情，第一個受衝擊的卻是年輕人，因此年輕人應該站出來，在政治體制內有自己的代表。

賴品妤提到國民黨日前提出的不分區立委名單，缺乏青年代表、進步代表，甚至還有幾個中國利益代表，想到這些人未來要進入立法院，讓她覺得內心警鈴大響；明年不只總統選戰，國會更是關鍵，如果泛台派進步力量沒有過半，將決定台灣未來走向親中的方向。

林昶佐說，明年大選是一個重要選擇時刻，若選擇錯誤，會加速把台灣推向香港，相信前線成員進入立法院後，雖仍有不同黨派背景，但在關鍵條文、進步價值等，會團結在一起、找到最好的共識，跨越黨派藩籬，也希望年輕朋友明年選舉要出來投票。（編輯：黃國倫）1081119