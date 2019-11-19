許淑華拚立委連任 坦言下一步選南投縣長

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）中國國民黨立法委員參選人馬文君、許淑華今天先後登記，由於兩人都是下一屆南投縣長接班強棒，對此，許淑華坦言希望連任後能有機會挑戰，馬文君則說，先打好這場立委選舉。

南投縣第1選區（埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉）現任立委馬文君今天由國民黨南投縣黨部主任委員楊麗川等人陪同，到南投縣選舉委員會登記參加第10屆立委選舉，作業結束，馬文君準備離開時，才與剛抵達的許淑華碰面並短暫牽手呼口號。

對於兩人未一起登記展現團結氣勢，楊麗川表示，馬文君、許淑華各有自己的時間考量，所以馬文君安排上午10時、許淑華安排上午11時到場登記，一起聯合登記或分開進行，「都是一樣的」，沒必要強迫整合，馬文君、許淑華登記時，他也都陪同。

南投縣長林明溱卸任後，馬文君、許淑華都被外界視為接班強棒，對於公元2022年是否參選南投縣長，馬文君表示，最近一場選舉是競選立委連任，目前全力衝刺政策、鄉親認同等目標，不論是她或許淑華，都一定要先打好這場立委選舉，南投未來整體發展需要大家共同合作及努力，「我們會一起努力讓南投更好」。

競選南投縣第2選區（南投市、名間鄉、集集鎮、竹山鎮、鹿谷鄉、水里鄉、信義鄉）連任的許淑華說，不諱言自己政治規劃，當然希望立委連任後，能有機會挑戰百里侯，這是她目前政治路下一步規劃，但前提是與馬文君順利連任，所以現在全力拚好立委選舉，若結果非常順利，會繼續考量下一步如何規劃。（編輯：張芷瑄）1081119