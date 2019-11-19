總統盼台美簽雙邊貿易協定 提升兩國產業競爭力

（中央社記者李欣穎台北19日電）總統蔡英文今天說，台美在過去一年在貿易及人才交流都有顯著進展，她重申希望兩國可以洽簽雙邊貿易協定，共同提升台美產業在國際間的競爭力。

蔡總統今天由外交部長吳釗燮、國安會秘書長李大維陪同，出席台北市美國商會年度會員大會，總統致詞指出：「今年是很棒的一年、充滿希望的一年、以及積極參與的一年。」

總統說，即使全球經濟面對美中貿易戰的變局，充滿不確定性，台灣產業仍持續以創新取勝，並獲得美國大企業的肯定。

在過去3年內，台灣發展了新的經濟模式，減少對中國的過度依賴，並強化與美國和其他經濟體的合作關係，蔡總統強調，這種轉型讓台灣的經濟更有韌性、更容易做出調適及改變，成功度過許多挑戰。

總統提到，這一年來，許多美國公司在台灣持續擴充，包括谷歌（Google）、微軟（Microsoft），以及亞馬遜網路服務（Amazon Web Services）等尖端科技大廠，都來台設立研發或創新中心。

蔡總統說，希望台美可以簽訂雙邊貿易協定（BTA），共同提升台美產業的國際競爭力。她強調，台美兩國不僅有共同的戰略目標和經濟利益，也分享一致的價值理念，有堅實的合作基礎。

回顧今年台美逐漸深化的關係，總統舉例，8月展開的「人才循環大聯盟計畫」（Talent Circulation Alliance），擴大了雙方人才資源及競爭力。

總統表示，希望未來在不同領域，例如人工智慧、物聯網等知識及數位產業上，台美能進一步合作。（編輯：郭無患）1081119