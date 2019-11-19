花蓮立委選戰添 傅崐萁近日公布動向

（中央社記者張祈花蓮縣19日電）花蓮立委選戰現有民進黨立委蕭美琴、國民黨黃啟嘉及已登記的無黨籍市民代表許願神參選，前縣長傅崐萁仍未鬆口，他今天表示，最快這幾天會決定。

傅崐萁至今不願正面回應，但地方報紙連日刊登「拱傅」廣告，多名支持者證實21日將前往縣選委會力挺傅崐萁登記參與立委，傅崐萁參選事實呼之欲出。

傅崐萁今天告訴中央社記者，自己因參選花蓮縣長遭國民黨開除黨籍，至今3度申請回復黨籍，未獲得回應，自認未曾離開過國民黨，至於未來動向，這2天會深思熟慮，等到有確定規畫，一定會告訴民眾。

花蓮縣黨部主委張峻今天受訪表示，傅崐萁有自己的人生規畫，黨部堅定支持黨提名參選人黃啟嘉；媒體問到傅參選是否表示泛藍分裂，張峻說，從傅前縣長參選，好像一直在分裂，盼藉由這次選舉，喚起黨員的信心，整合泛藍。

面對外界傳聞總統參選人韓國瑜支持傅崐萁，張峻澄清，韓是黨提名總統參選人，不可能支持非黨提名候選人，並預告27日韓國瑜將出席花蓮總統競選總部成立，為黃啟嘉輔選，黨主席吳敦義應該也會出席。

傅地方勢力堅強，被問到若有藍營黨員為傅站台，張峻指出，若黨員違反黨紀，就一定會有黨紀處分，最重是開除黨籍；縣長、傅崐萁太太徐榛蔚被問到先生參選，她說，如果有機會他（傅）能為這塊土地努力服務，我相信我會支持他。

國民黨立委參選人黃啟嘉受訪指出，他是國民黨參選人，不論多少人參選，都會勇往直前爭取民眾對國民黨的認同，也希望民眾能把票投給國民黨提名的候選人。

黃啟嘉為政治素人，就碰上蕭、傅首次正面對決，根據中選會資料，2016年民進黨蕭美琴對戰藍營王廷升，在4名候選人競選，拿下6萬3231票，得票率53.77％，其中花蓮市、吉安鄉大票倉拿下4萬3837票。

傅崐萁上次參選立委是2008年，當年16萬餘人投票，6人競爭拿下6萬2548票，得票率66.39％，在花蓮市、吉安鄉也有4萬428票，以過往立委參選得票率來看，2人實力相當。

花蓮立委選舉目前僅有花蓮市民代表許願神登記，蕭美琴預計將20日前往登記、黃啟嘉則是22日登記，若傅崐萁參選，花蓮立委呈現4搶1的成勢。（編輯：吳協昌）1081119