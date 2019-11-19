陳學聖完成立委參選登記 公布政見爭取認同

立法委員陳學聖（左）19日前往桃園市選舉委員會完成參選登記作業，選戰已經進入倒數時刻，陳學聖也提出兩岸和平、經濟繁榮、人文為本及生態永續的政見，當成往後努力目標。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月19日

（中央社記者吳睿騏桃園19日電）桃園市立法委員陳學聖，今天上午11時許前往桃園市選舉委員會完成參選登記作業，他表示，未來將以兩岸和平、經濟繁榮、人文為本、生態永續為政見，爭取選民認同。

陳學聖在國民黨桃園市黨部的協調下，從原本的第3選區（中壢區）轉戰到第6選區（八德、大溪、復興及中壢部分地區），也讓第6選區的立委選戰，呈現「現任立委相互拚搏」局面。

陳學聖上午在團隊20多人的陪同下，以不造勢、動員，簡單的方式完成登記作業。他表示，人生慢慢走到最成熟的階段，想要做的事情，目標也愈來愈清楚。在選戰已經進入倒數時刻，他也提出兩岸和平、經濟繁榮、人文為本及生態永續的政見，當成往後努力目標。

陳學聖指出，多數台灣人都想掙脫兩岸議題的糾纏，但這是台灣人無法迴避的議題，只能靠智慧與耐心，在對等、尊嚴的條件下尋求和平與合作，創造彼此最大的互利。也希望台灣能擺脫政治惡鬥全力發展經濟，讓年輕一代看到希望，讓世代合作一起「共富」。

他說，不論政治議題或經濟問題，最終還是要回歸到人的心靈，所以自己長期守在冷門的教育文化委員會，就是希望透過人文為本，從內心改變國民人格的底蘊。最後，則期盼從永續觀點省思人民所處的土地，承擔起守護責任，讓生態可以永續發展。（編輯：屈享平）1081119