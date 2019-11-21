民眾黨估不分區拿4席 能否增加看大環境

（中央社記者梁珮綺台北21日電）選舉投票日腳步近，台灣民眾黨主席柯文哲多次說過，主力放在不分區，且絕對能進軍國會，差別只在席次多寡。黨內人士初估，不分區至少穩拿4席，是否能上看，要視大環境而定。

柯文哲20日表示，民眾黨絕對會進入國會，只是政黨票若僅拿5%，只送2席立委到立法院，也沒太大用處，若席次愈多，影響愈大，愈能制衡國民黨與民進黨，而進軍國會目的是取得話語權。

民眾黨發起人蔡壁如日前表示，「如果我們這次選的好，應該有6席起跳，好一點可以到8席」若選不好，僅有2、3席不分區能進到立法院；不過，她坦言，安全名單就是4席。

黨內人士推估，目前民眾黨支持度維持在10%至12%間，穩拿4席，不過，因親民黨主席宋楚瑜參選，政黨票得票率有機會超過5%，若時代力量得票率也超過5%，民眾黨席次將難上修。

黨內人士分析，當親民黨、時代力量得票率未能過5%門檻時，民眾黨席次才有望增加至6席，而泛藍、泛綠政黨犯下嚴重失誤時，民眾黨席次可再躍升至8席。

黨內人士表示，宋楚瑜參選加上不分區包含鴻海集團創辦人郭台銘幕僚，對民眾黨確實造成影響，但影響不大，就算親民黨支持率從2%成長到6%，票源也多是國民黨，只有一些淺藍票來自民眾黨。

至於區域立委，柯文哲曾說過，現任無黨籍市議員、被徵召參選台北市第五選區（中正、萬華）的徐立信最有機會，甚至預言徐能險勝前國民黨立委林郁方。

黨內人士表示，徐立信去年在此選區以第一高票當選市議員，且勤走基層，具備一定實力，而徐是藍營出身，能拉到林的票，而在柯文哲輔選下，多少能拉到一些中間選民的票。

以無黨籍身分角逐宜蘭縣立委的縣議員黃定和，同樣為藍營出身，加上6月參加國民黨內立委初選民調時，僅以1.117%落敗，黨內人士認為，黃在去年選舉時以第一高票當選，基層實力堅強，有機會勝出。

另有黨內人士指出，代表參選台北市第七選區（信義、南松山）的蔡宜芳網路聲量高，贏得多數年輕人青睞，到菜市場、站路口拜票時，親和形象深受婆婆媽媽喜愛，也被看好。（編輯：李亨山）1081121