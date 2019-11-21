談軌道建設 總統：決策者要以整體角度看問題

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）媒體報導，擔任桃園鐵路地下化計畫審查委員的張勝雄直言是「錢坑」。總統蔡英文今天說，或許有些委員會從某個特定角度看問題，但作決策的人必須以國家整體角度來看問題。

蔡總統、基隆市長林右昌等人下午1時許陪同爭取連任的民主進步黨立法委員蔡適，應前往基隆市選舉委員會登記參選立委，一行人高喊「小英當選、適應當選」，蔡總統除在印有「基隆囝仔」T恤寫下「從台灣頭贏起」外，並為蔡適應披掛競選彩帶。

聯合報報導，15日剛通過綜合規畫案的桃園鐵路地下化計畫，擔任審查委員的張勝雄直言是「錢坑」，不滿交通部強勢通過，審查後隨即請辭。

有記者詢問，是否擔心軌道建設遭質疑是政策買票？蔡總統說，很多審查過程中確實會有很多不同意見和多元取向，但終究必須從國家整體發展，思考基礎建設的需求，軌道建設確實在國家整體發展上扮演一定的角色，不僅能縮短城鄉差距，且讓環島交通更流暢，對國土規劃非常具有意義。

蔡總統表示，政府規劃西部主要以高鐵，東部以快速軌道系統，連結起來變成環島系統，對台灣整體國力整合和國土規劃非常重要，或許有些委員會從某個特定角度看問題，但是作決策的人必須以國家整體角度來看問題。

另外，民進黨立委參選人也是現任大安、文山區立委阮昭雄三問中國國民黨總統參選人韓國瑜，大安豪宅若是李佳芬妹妹李佩芬所擁有的話，到底有無以人頭購買房子。對此，蔡總統說，「這事情我沒辦法多作評論」，還是要當事人把事情說清楚，這也是攸關政治人物誠信問題。

媒體也問到，過去在紐約有公寓，是否也要說清楚錢從哪裡來？蔡總統表示，這些在申報過程中都申報過了，而且地址什麼都有，「你要查都可以去查，這沒什麼問題」。（編輯：李錫璋）1081121