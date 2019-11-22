韓國瑜回擊台商議題 避答花蓮立委選舉

（中央社記者余祥台中22日電）藍綠針對台商回流議題隔空交戰。國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，有領薪水的經濟部次長在立院答詢時說台商回流金額是零，有領薪水的總統蔡英文沒有發現執政黨有欺騙之嫌嗎。

至於若花蓮縣長徐榛蔚挺自己老公傅崐萁，而不挺國民黨提名的立委參選人，韓國瑜則避答，僅回說「謝謝」。

總統蔡英文今天說，台商資金匯回不一定是為個別投資案，匯回各地盈餘也是資金來源。她不懂為何有上班的新北市、桃園市與台中市長都證實台商有投資，沒上班的市長卻說沒投資。

韓國瑜下午出席台中婦女後援會成立大會，會後接受媒體聯訪回應說，蔡總統沒有請假，是有領薪水的總統，有領薪水的經濟部次長在立法院答覆台商回流的錢是零，蔡總統現在每天參與選舉事務，同時還有領薪水，怎麼講這種話？

挺韓的前花蓮縣長傅崐萁投入花蓮立委選舉，外傳韓國瑜陷入兩難因此取消27日在花蓮的傾聽之旅，韓國瑜今天說，花蓮還是會按計畫推進，全台、外島傾聽之旅都會按照計畫進行。

媒體詢問，新黨不分區立委被提名人邱毅曾表態支持武統，韓國瑜說，別的政黨所提名的不分區人選，他不適合評論。（編輯：林淑媛）1081122