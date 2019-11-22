更多編輯台推薦新聞：
影片／余英時：台灣面對中共威脅 要靠人文修養支撐
政治

影片／余英時：台灣面對中共威脅 要靠人文修養支撐

特派專欄／企業申請5G專網 德國無畏反對聲浪成全球首例
國際

特派專欄／企業申請5G專網 德國無畏反對聲浪成全球首例

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽
政治

2020立委選舉 各黨不分區提名人一覽

香港反送中局勢一次看
專題

香港反送中局勢一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
捲入韓國瑜購屋風波 高市觀光局主祕高美蘭請辭
首頁 / 政治

韓國瑜回擊台商議題 避答花蓮立委選舉

最新更新：2019/11/22 16:31
國民黨總統參選人韓國瑜今天進行台中傾聽之旅，下午出席婦女後援會成立大會。中央社記者余祥攝　108年11月22日
國民黨總統參選人韓國瑜今天進行台中傾聽之旅，下午出席婦女後援會成立大會。中央社記者余祥攝　108年11月22日

（中央社記者余祥台中22日電）藍綠針對台商回流議題隔空交戰。國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，有領薪水的經濟部次長在立院答詢時說台商回流金額是零，有領薪水的總統蔡英文沒有發現執政黨有欺騙之嫌嗎。

至於若花蓮縣長徐榛蔚挺自己老公傅崐萁，而不挺國民黨提名的立委參選人，韓國瑜則避答，僅回說「謝謝」。

總統蔡英文今天說，台商資金匯回不一定是為個別投資案，匯回各地盈餘也是資金來源。她不懂為何有上班的新北市、桃園市與台中市長都證實台商有投資，沒上班的市長卻說沒投資。

韓國瑜下午出席台中婦女後援會成立大會，會後接受媒體聯訪回應說，蔡總統沒有請假，是有領薪水的總統，有領薪水的經濟部次長在立法院答覆台商回流的錢是零，蔡總統現在每天參與選舉事務，同時還有領薪水，怎麼講這種話？

挺韓的前花蓮縣長傅崐萁投入花蓮立委選舉，外傳韓國瑜陷入兩難因此取消27日在花蓮的傾聽之旅，韓國瑜今天說，花蓮還是會按計畫推進，全台、外島傾聽之旅都會按照計畫進行。

媒體詢問，新黨不分區立委被提名人邱毅曾表態支持武統，韓國瑜說，別的政黨所提名的不分區人選，他不適合評論。（編輯：林淑媛）1081122

延伸閱讀
韓國瑜花蓮縣競選總部揭牌 所在地爆爭議韓國瑜花蓮造勢 訴求交通建設博取民心

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報