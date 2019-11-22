韓國瑜以悶形容台灣 批對手搞政治泡麵

國民黨總統參選人韓國瑜（前左2）22日到台中出席台中庶民輔選後援會成立大會，懇託大家將選票投給國民黨提名的總統及立委參選人。中央社記者郝雪卿攝 108年11月22日

（中央社記者郝雪卿台中22日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天出席台中庶民輔選後援會成立大會時除了用一個字「悶」來形容台灣外，還批評對手搞政治泡麵，用抹黑方式，將他打趴在地上就能連任了。

韓國瑜下午到台中市潮港城餐廳出席台中庶民輔選後援會成立大會，立委顏寬恒、沈智慧等人也出席，韓國瑜分別授戰旗給後援會代表，並拜託大家要將選票投給國民黨提名的總統參選人及立委參選人。

韓國瑜表示，他這一個多月跑下來，發現全台灣就只有一個字來形容，就是「悶」，因為各行各業都在擔心現在，害怕未來，「台灣錢淹腳目」已經10多年不流傳了，因為很多人都沒有錢了，但別的國家都在拚命進步，拚命在衝經濟，而台灣全部在內耗，眼睛都往內看，不往外看。

韓國瑜指出，過去3年半原本是期待民進黨帶來好日子，看不到民進黨帶來好的執政，想要繼續執政，聰明的民進黨應該告訴台灣人民過去做得不好，希望台灣人民再給民進黨機會，但民進黨不搞這一套，一面用欺騙說做得好的不得了，一面抹黑，直接把韓國瑜打趴在地上就連任了，就跟到便利商店買泡麵，熱水一沖就可以吃了，搞政治泡麵，用這麼廉價的方式，讓政權繼續連任。

韓國瑜認為，20年前在立法院看到民進黨立委都是發自內心的尊敬，像是黃信介、陳定南、盧修一、蔡同榮等人，但現在民進黨的價值已經失去了，找不到尊敬的理由，這場選舉是中華民國保衛戰，台灣2300萬人民要挺身而出，沒有第二條路可以選擇，他更呼籲全球華人一起保護中華民國，如果能重新執政，一定以最謙虛心情，苦民所苦。（編輯：謝雅竹）1081122