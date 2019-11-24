韓國瑜：風調雨順由神決定 選錯人無法國泰民安

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）中國國民黨總統參選人韓國瑜今天到南投縣出席競總成立大會時說，參拜廟宇體悟風調雨順由神決定，國泰民安由人負責，若選出的人貪污腐敗、派系分贓，選錯人就無法國泰民安。

韓國瑜上午到南投縣農工商會展中心出席「韓國瑜暨許淑華聯合競選總部」成立大會，國民黨籍立法委員許淑華、馬文君、孔文吉、台南市議員謝龍介、南投縣長林明溱、南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全等人到場，眾人輪番致詞批評時政，支持者熱烈回應。

韓國瑜致詞時說，去年11月24日選舉結果轟動全台灣、震驚全世界，贏得15縣市長，也贏得大部分縣市議會議長選舉，帶來驚人改變，但他今天來到南投百感交集，酸甜苦辣都有，思考參與政治的目標與價值為何、追求什麼，都是希望台灣越來越好。

現場支持者高喊「凍蒜」，讓韓國瑜坦言內心壓力很大，並以神明最高位階玉皇大帝、最小是土地公譬喻人間最高官位是總統、最基層是村里長，他說，風調雨順由神明決定，國泰民安由人民負責，若選出的人貪污腐敗、派系分贓，選錯人就無法國泰民安。

韓國瑜說，外交走不出去、教育改革越來越差、民心紛亂、辛苦人越來越多，大部分台灣人沒有錢，經濟越來越差，年輕人被世界慢慢忘記，所以必須改變，唯一機會是手上選票，若未來4年讓民進黨繼續執政，立法院繼續掌控多數，想怎樣就怎樣，大家不害怕嗎。

韓國瑜推薦「一龍雙鳳」給選民，他說，希望支持孔文吉、許淑華與馬文君，以及不分區立委排名第15名的謝龍介，希望選民明年1月11日將總統票投給韓國瑜、立委票及政黨票都投給國民黨。

許淑華說，中興新村活化不能只是「名詞」，若能完整規劃連結台中市、彰化縣，相信中興新村就可成為「明珠」；另外，南投縣土地問題複雜，牽涉農業委員會林務局、財政部國有財產署、台大實驗林、原住民保留地等，因此土地正義也是她未來關心的重點。（編輯：李亨山）1081124