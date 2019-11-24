爭取高雄鄉親支持 韓國瑜：為實現約定不曾落跑

（中央社記者王承中台北24日電）國民黨總統參選人韓國瑜今天表示，有些人覺得他是落跑市長，但他不曾落跑，為了實現與高雄市民的君子之約，必須站在捍衛中華民國的最前方，因為沒有「台灣安全、人民有錢」，就沒有「打造高雄、全台首富」。

距離2020選戰僅剩下不到50天，進入最後倒數的關鍵時刻，韓國瑜晚間在臉書上發文指出，他永遠記得，去年的今天，在一片歡聲雷動的旗海飄揚裡，他站在國民黨高雄市黨部前的舞台上鞠躬感謝，感謝高雄鄉親們讓他有機會能夠還給大家一個不分顏色、只有幸福、全力拚經濟的高雄。

韓國瑜表示，他知道，有些人覺得他是落跑市長，認為在「打造高雄、全台首富」的諾言尚未功德圓滿前，韓國瑜怎能棄約而去。然而，很多關乎一座城市繁榮發展的重要政策，如外貿、兩岸、能源等，都不是單靠一座城市之力可以孤軍奮戰、運籌天下。

韓國瑜指出，所以他不曾落跑，只是為了實現與高雄市民的君子之約，他必須站在捍衛中華民國的最前方，因為沒有「台灣安全、人民有錢」的光明未來，就沒有「打造高雄、全台首富」的真實可能。

他說，再次祈求高雄鄉親的諒解與信任，「我們還要一起繼續出征、一起繼續拚搏」，為了一場「打造高雄、全台首富」的南方崛起，更為了一個「台灣安全、人民有錢」的新台灣奇蹟。（編輯：林治平）1081124