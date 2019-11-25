台灣贈直升機巴拉圭墜毀 國防部：協助後勤支援

（中央社記者游凱翔、顧荃台北25日電）台灣日前援贈友邦巴拉圭的一架UH-1H直升機墜毀。國防部今天表示，針對這項意外，後續將依巴拉圭需求，全力協助後勤支援。

媒體報導，台灣贈予巴拉圭的一架UH-1H直升機日前發生意外，起飛後摔入附近工廠，甚至波及民宅，雖然飛機上無人受傷，但巴拉圭總理說造成6000萬美元損失。

國防部表示，針對在巴拉圭的這起意外，有媒體報導「軍方表示與我無關」的說法與事實不符，對於媒體發布有損台灣外交重要邦誼的新聞內容，國防部對此嚴正駁斥。

國防部指出，巴拉圭是台灣建交62年的重要友邦，國防部極重視雙邊軍誼，對於發生U機意外事件，對此深表關切；國防部強調，基於兩國傳統軍誼，將依巴國需求，全力協助後續後勤支援。

外交部發言人歐江安今天表示，巴拉圭空軍一架UH-1H直升機於當地時間11月21日下午執勤，因直升機失去動力發生墜機意外，所幸機上12名機組人員僅部分人員輕傷，無重大傷亡；巴方已進行本次意外的飛安事故調查。

國防部長嚴德發8月訪問南美洲友邦巴拉圭，並致贈2架UH-1H直升機。自民國97年以來，國軍已贈出9架UH-1H直升機給友邦，包括瓜地馬拉、巴拉圭、宏都拉斯、布吉納法索等國。

國軍已在10月舉辦UH-1H直升機除役典禮，預計還要贈送一架給位在非洲的友邦史瓦帝尼，史國日前已派員前往台南基地換裝訓練。（編輯：張良知）1081125