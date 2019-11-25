綠籲下架國民黨 賴清德質疑藍不分區如港建制派

（中央社記者葉素萍、王承中、王揚宇、顧荃台北25日電）民進黨今天說，香港民主派讓建制派慘遭下架，明年大選，民進黨希望全面下架國民黨；民進黨副總統參選人賴清德說，如果以國民黨不分區名單來看，「說他們的立場跟香港的建制派一樣，其實一點都不過分」。

國民黨副發言人洪于茜告訴中央社記者，提醒賴清德，身為副總統參選人請不要只會誣指他黨參選人，若要評斷更不該用聳動且無法證實的言語去擴散恐慌。民進黨用言論抹黑已幾近為所欲為，這樣的政府荒謬至極，令人不齒。

香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，親中建制派大敗。民進黨今天召開護國保台助選團暨發言人公布記者會，前行政院長游錫堃則說，香港選舉結果，讓大家知道香港民心向背，以他個人而言，這5個多月來，他對香港感到悲觀、心痛、不捨、擔憂，「這個選舉讓我開始有一絲絲的喜悅與希望」。

不過，游錫堃認為，雖然民主派打贏香港這場重要戰役，但接受一國兩制以後，要想辦法跳脫出一國兩制和中共的掌握，非常困難。因此，以香港例子來看台灣，在2020年的關鍵性戰役，一定要全力以赴。

民進黨主席卓榮泰說，過去大家「撐香港」，現在要學習香港人民的勇氣與精神，台灣站在防禦中國霸權的第一線，沒有辦法退縮、逃避，勇敢向前爭取勝利是全黨唯一任務與目的。

卓榮泰也說，台灣已實行真正的民主這麼多年，台灣與香港比起來，台灣人民有沒有這樣的勇氣、智慧，中央黨部的輔選團隊能否展現最一流、最強的戰力，讓人民繼續信任民進黨，「我的壓力很大，它愈壓倒性勝利，我的壓力就愈大」。

賴清德則說，建制派可說是一敗塗地，民心向背非常清楚，「如果以國民黨不分區候選人名單來看，說他們的立場跟香港的建制派一樣，其實一點都不過分」；他希望全國父老鄉親也能堅定捍衛台灣主權，維護台灣民主，讓這場選舉像香港的區議會選舉一般，守護台灣的民主團隊能贏得勝利，讓台灣可以持續發展。

立法院副院長蔡其昌在臉書發文指出，泛民主派取得壓倒性優勢，將影響下屆特首選舉，儼然是史上最大反中海嘯。他說，香港人上街頭既然政府聽不見，那就透過選票來教訓這群親中傀儡，透過史上最大海嘯淹沒了他們。

時代力量也在臉書發文指出，泛民主派獲得空前的勝利，中國在香港進行22年的統戰也宣告失敗。時力表示，從強力抗爭到投票，香港人再次透過行動證明，自由才是香港的社會基底，但是他們仍然為香港感到擔憂，卑劣的中國政權與香港傀儡政府，是否又會透過各種不民主手段，剝奪香港人得來不易的民主果實。

時力呼籲，中共及香港政府要正視香港民意、儘速完成5大訴求。此外，相信台灣人民在明年大選也會用自己的選票，清楚地告訴中國，台灣拒絕一國兩制、拒絕九二共識，「因為我們是民主的台灣」。（編輯：趙蔚蘭）1081125