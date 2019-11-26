朱立倫自稱是桃園最大公約數 協助整合地方力量

前新北市長朱立倫（中）與國民黨提名桃園第6選區立委參選人陳學聖（右），26日上午前往大溪區參訪歷史建築源古本舖。朱立倫受訪表示，目前還是持續進行各地輔選工作，今天回桃園也有此意，陳學聖也需要一些整合及努力，「朱立倫」可能在桃園還算是最大公約數。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年11月26日

（中央社記者吳睿騏桃園26日電）前新北市長朱立倫與國民黨提名桃園第6選區立委參選人陳學聖，上午前往大溪區，參訪歷史建築源古本舖。他表示，「朱立倫」可能在桃園還算是最大公約數，會協助整合地方力量。

對於記者詢問是否接下國民黨總統參選人韓國瑜全國競選總部主委，朱立倫表示，會配合韓國瑜最後做宣布，在尚未宣布前，還是持續進行各地輔選工作，化解各區域立委所面對的問題跟困難，整合地方支持力量。今天回桃園也有此意，陳學聖也需要一些整合及努力，「朱立倫」可能在桃園還算是最大公約數。

記者又問，尋求最大公約數是否為勝選方程式之一。朱立倫說，自己目前是針對立委的部分，但總統大選的部分也是如此，國民黨從年初到現在的困難，除了民進黨的抹黑抹紅，或是選戰策略外，國民黨犯的最大錯誤，就是不斷製造敵人、趕走朋友，現在自己做的工作就是找回朋友，減少敵人，這是最重要的。

朱立倫指出，現在國民黨已經不准再分什麼粉，只有中華民國粉，用這樣子擴大支持者，增加支持者，才是爭取大家為中華民國投下最後一票的關鍵。否則的話，一直製造敵人並減少朋友，好像不是個正常選舉的方式。

對於記者詢問，在共諜案後民進黨要求反滲透法在週五逕付二讀的看法。朱立倫說，對這共諜案要非常謹慎小心，因為動輒就會影響選舉結果，台灣不需要再有這一類抹紅事件出現。希望有關單位要盡速釐清，民進黨做這樣的政治操作會有些預期得到的效果，但是對台灣民主的傷害或可能造成整個社會的反彈，也要注意。

記者詢問，這兩天出爐的民調雙方愈差愈多，是否受到立委不分區提名名單影響。朱立倫說，自己到各地輔選時，區域立委都說重創選情至少5%到10%，除了各地區域立委及韓國瑜要更努力外，包括黨提名的不分區人選也要勇敢站出來為黨及自己辯護，因為社會質疑造成國民黨的選情重創，這是不容否認的事實。（編輯：方沛清）1081126