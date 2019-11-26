韓國瑜：共諜案媒體惡意評論 NCC應速查明

（中央社記者盧太城台東縣26日電）中國籍男子王立強疑涉共諜案件發燒，國民黨提名總統參選人韓國瑜今天說，全案荒謬無比，完全憑空捏造，對於媒體惡意妄加評論，呼籲NCC(國家通訊傳播通訊委員會)儘快查明。

韓國瑜今天抵台東參加觀光產業與青年座談會。媒體聯訪問到共諜案，他質疑「一個26歲的情報員，手上權力能夠呼風喚雨到這種程度」，韓國瑜說，這次事件讓許多情報系統的老前輩都提出質疑「有這種荒謬無比的情報人員嗎？」

韓國瑜說，「希望這位王先生，來台灣說清楚講明白，我保證他一下飛機，肯定要告他」，憑什麼一位備受質疑的情報員，可以影響到台灣總統大選跟立委選舉、造成滿城風雨。

對於媒體惡意妄加評論，他請台灣人民看清楚，「我們的民主自由有堅強神聖的一面，但也容易被人影響，因此我們必須把負面影響降到最低，這樣才能保有民主自由最可貴的一面」。

韓國瑜說，全案完全是憑空捏造，萬一明年投完票了，才發現這位情報員真的是百分百的詐欺犯要怎麼辦，不能被捏造出來的謠言影響選情。「我也要再次呼籲儘快查明，NCC主委和所有委員，挺起胸膛、不要只為執政黨服務」。（編輯：孫承武）1081126