加碼育兒津貼 陳時中：既定方向無關拿香跟著拜

（中央社記者劉冠廷台北27日電）總統蔡英文日前宣布「0-6歲國家一起養」政策，與鴻海創辦人郭台銘在參加國民黨總統初選時的政見類似，被質疑拿香跟著拜，衛生福利部長陳時中今天說，這是既定方向，沒有跟著拜的問題。

蔡總統23日宣布「0-6歲國家一起養」政策，未來4年育兒津貼將加倍成新台幣5000元，補助年齡擴大至0到6歲，相關預算也將從目前600億元逐年增加到1000億元，以減輕家長負擔。

陳時中今天上午在立法院接受訪問時，媒體詢問，蔡總統提出「0-6歲國家一起養」政策，有人質疑這是拿香跟著拜，因為這是過去郭台銘所提出的政策，也遭到質疑這是否是選前大撒幣的政策。陳時中說，這樣的政策已經在做了，蔡總統也已經宣告了，沒有跟著拜、不跟著拜的問題，因為這是既定的方向。

陳時中指出，在民國107年時的少子化對策，就擬定到110年的方向，包括增加育兒津貼與托育補助，跟著國家的財政做規劃，估計未來4年財政的狀況，在審慎考慮後，有增加的空間，因此增加預算，這都有相當的規劃與方向。

此外，談起西雅圖咖啡被爆摻入低價咖啡豆販售一事，陳時中則說，已根據相關法規處理中，根據規定當然要下架，至於接下來的處分，會再研議。（編輯：林興盟）1081127