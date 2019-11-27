宋楚瑜質疑兩岸新石器時代分離 唐鳳：地理觀點

（中央社記者郭建伸、侯姿瑩台北27日電）針對行政院政務委員唐鳳接受德國之聲訪問時表示，台灣在新石器時代就已經與中國分離，親民黨總統參選人宋楚瑜認為，新石器時代至少距今7000年以前，那時就有中國嗎，「為了政治正確，國家竟然現在糟蹋這些人才」。

唐鳳接受中央社記者採訪時表示，當時德國之聲記者是用地理的方式提問，因此她也用「地理的方式」來回答，台灣與中國分離是發生在新石器時代期間的一個時間點，這樣的描述在科學上比較不容易出錯。

至於宋楚瑜質疑政府糟蹋人才，唐鳳則回應指出，除了這句話之外，專訪其他內容都是在談她的專業，包括數位轉型、AI、政府透明化、假訊息的危害等。如果宋楚瑜有時間，她很願意親自跟他說明。

宋楚瑜今天上午接受「POP撞新聞」廣播節目專訪，他說，過去擔任亞太經濟合作會議（APEC）特使時，曾與唐鳳討論過未來資訊化問題，他認為唐鳳是相當優秀的人才；不過他今天早上讀報時看到，唐鳳赴德國交流時，接受「德國之聲」訪問，卻提到台灣在新石器時代就與中國分離。

宋楚瑜指出，他上網路查詢後發現，新石器時代至少距今7000年以前，「請問7000年以前就有中國嗎？」當時就有中國與台灣分離的問題嗎。

宋楚瑜說，為了政治正確，國家現在竟然糟蹋這些人才。

宋楚瑜說，政府不要糟蹋人才，搞得人才每天都得貼上標籤，「我是政治正確的人，才能被政府聘用」。

主持人問，7000年前中國與台灣就沒關係，是否是矯枉過正，宋楚瑜回應，究竟唐鳳所說的是地理分離、文化分離還是政治分離，「我哪天要跟唐鳳好好溝通溝通」。

宋楚瑜也提到，聯合報每年都會選代表字，他覺得今年應該是「亂」。

他舉例，國民黨副總統參選人張善政告訴支持者，政黨票改投其他黨，「這不是亂掉了嗎？」；另一方面，爭取連任的民進黨總統參選人蔡英文稱兩岸政策不挑釁、不冒進，但副手賴清德是務實的台獨工作者，這也是亂了。（編輯：林淑媛）1081127