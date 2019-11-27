中火燃煤風波 環署：各地許可證都容許10%空間

（中央社記者張雄風台北27日電）台中火力發電廠燃煤風波又起，環保署今天表示，火力發電廠等固定污染源操作許可證中「得有10%容許差值」是為兼顧操作與管制，已存在18年之久；包含台中市等各縣市核發的操作許可證都會註明此規定。

對於台中市政府發文指過去發出許可證「誤繕」，要求提前將中火用煤量降至1104萬噸等爭議，經濟部政務次長曾文生今天表示，中市府在中火議題上說法反覆，使台電無所適從，呼籲中市府依法行政；台中市議會國民黨團今天則連署反對中火放寬10%生煤用量。

行政院環境環保署今天發布新聞稿表示，固定污染源操作許可證規定「操作條件得有10%容許差值」，是考量實務上各種製程操作過程中，一定會有操作條件跳動情形，所以讓取得許可證的公私場所有此容許緩衝條件，兼顧操作與管制，此規定已經存在18年之久。

環保署更指出，各縣市環保局在核發火力發電廠、石化廠、焚化爐等固定污染源操作許可證時，都會註明此規定，台中市政府環境保護局過去與現行核發中火既有許可證，也都登載操作條件10%容許差值的內容。

環保署表示，減少生煤使用量固可減少污染排放量，此無庸置疑，但應以合法、合理的方式達成；另外，污染改善非僅僅只有減煤一途，加裝污染防制設備、改用低污染燃料等亦可大幅減少排放量，改善空氣品質。

環保署和經濟部持續推動國營事業空氣污染減量工作，以中火為例，藉由推動減煤及既有燃煤機組加裝濕式靜電集塵器、更新排煙脫硫設備及改善觸煤脫硝設備等措施，空氣污染物排放，已由民國105年3萬8000餘公噸，降至107年2萬9000餘公噸，預估至109年更可達2萬0326公噸，減量可達48%。

在空氣品質不良的季節，環保署也要求中火進一步降載，減少瞬時空氣污染物排放，經查中火108年度截至11月26日總計降載427次，空品不良季節343次，比例為8成；統計污染物削減量硫氧化物為1710.47公噸，氮氧化物為2451.86公噸，粒狀污染物為256.86公噸，細懸浮微粒（PM2.5）為166.96公噸，降載減量占107年排放量約14.9%。

另外，依據環保署監測資料顯示，中部空氣品質近4年（104至107年）紅色不良日數減少87%，PM2.5濃度由25.8微克/立方公尺降低為20.2微克/立方公尺，減少22%；且台中環保局於11月初所發新聞內容「1至10月空氣品質8年來最佳！」，顯示空氣品質已經逐漸改善。（編輯：陳清芳）1081127