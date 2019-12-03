中火又挨罰 台電：108年用煤量已大減300萬公噸

台電台中電廠因超過中市府容許用煤量，又遭罰新台幣300萬元。台電表示，中火108年已大幅減少300萬公噸用煤。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北3日電）台電台中電廠因超過中市府容許用煤量，又遭罰新台幣300萬元。台電表示，中火今年已大幅減少300萬公噸用煤，光是11月已減發16.12億度電，盼各界能看到台電的努力。

台中市長盧秀燕今天邀集中部7縣市首長召開會議，她在會中表示，市府今年核准中火生煤使用量為1104萬噸，而中火在11月27日的生煤使用量就達1108萬噸，決定對中火就生煤使用量部分開罰300萬元。

她強調，中火若不改善，將按次處罰，甚至不排除撤除燃煤機組許可證。

中火先前因放流水超標已遭台中市府重罰6000萬元，中市府今天再度開罰。台電發言人徐造華重申，根據台中市政府核發的生煤操作許可證，明訂年用煤量為1600萬公噸，中火今年已經大幅減少用煤300萬公噸，預估今年可以降至1300萬公噸。

中市府要求中火限期改善，甚至不排除撤除燃煤機組許可證。徐造華回應，「不樂見此事發生」，目前還沒看到相關內容，但在供電穩定的情況下，預計中火12月會繼續減煤、降載。

他也說，中火目前的用煤量已經超過台中市府稱的1104萬噸，「考試已經不及格了，依照中市府標準要如何改善？」，電攸關經濟民生，台電在供電穩定下持續減煤，希望各界能看到台電的努力。

根據台電發布的新聞稿，各火力電廠去年11月共降載138次，減發7.21億度。今年11月則是降載162次，減發25.55億度，是去年同期的3.5倍，進一步觀察各火力電廠，台中電廠占了總減發度數超過6成，高達16.12億度。

台電表示，持續以「三階段」推動減煤目標，短期從源頭控管降載減燒，調度天然氣以及再生能源等機組，中期施作環保改善工程，長期則是新增燃氣機組，減煤路徑已相當明確，且具成效。（編輯：林孟汝）1081203