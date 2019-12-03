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新聞專題
中火燃煤許可風波
近來台中市政府與中央對台中火力發電廠燃煤許可量是否存在「10%誤差容許量」引發議論，中部7縣市首長12月3日發表聲明要求中央正視地方的聲音，落實減少生煤發電。台中市長盧秀燕12月3日宣布，中火到11月底的燃煤使用量已超過全年許可量，開罰新台幣300萬元。
中火燃煤許可風波
新聞專題
中火燃煤許可風波4/10

中火遭罰 經長：於法不合不排除行政救濟

最新更新：2019/12/03 15:46
台中市政府對中火開罰新台幣300萬元，且不排除撤銷1到2張操作許可證；經濟部長沈榮津3日出席經濟專業獎章頒獎典禮後受訪，強調應依法行政，台電不排除採取行政救濟。中央社記者廖禹揚攝 108年12月3日
台中市政府對中火開罰新台幣300萬元，且不排除撤銷1到2張操作許可證；經濟部長沈榮津3日出席經濟專業獎章頒獎典禮後受訪，強調應依法行政，台電不排除採取行政救濟。中央社記者廖禹揚攝 108年12月3日

（中央社記者廖禹揚台北3日電）台中市長盧秀燕今天宣布，對中火開罰新台幣300萬元，且不排除撤銷1到2張操作許可證；經濟部長沈榮津指此裁處於法不合，台電不排除採取行政救濟。

沈榮津下午出席經濟專業獎章頒獎典禮後受訪做以上回應，他也強調，公務員一定要依法辦事，若發文指當年公文「誤繕」就能據此開罰，「以後誰敢相信政府，誰還敢投資」。

盧秀燕今天邀集中部7縣市首長召開會議，並在會中表示中火至11月27日生煤使用量已達1108萬噸，超出中市府今年核准的1104萬噸使用量，因此決定開罰300萬，要求中火10天內改善，否則將按次開罰，且不排除撤銷1到2張操作許可證。

會中聲明也要求中火將現有10部燃煤機組中的4部燃煤機組，在2部燃氣機組商轉前直接除役，沈榮津表示，機組都有使用年限，若直接將還能用的機組除役，也不符合審計部程序；目前台電規劃，待新設燃氣機組上線，就會將4部燃煤機組轉為備用，且要滿足一定條件才能啟用，沈榮津表示，希望縣市政府「不要意氣用事」，讓4部燃煤機組備而不用，對供電系統穩定也比較好。

媒體關心，經濟部是否可能找縣市政府談中火問題，沈榮津表示，還是先強調要依法辦事，「合乎規定才能處置」。（編輯：鄭雪文）1081203

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