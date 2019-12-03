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要求中火減煤 中部7縣市首長籲正視地方聲音

最新更新：2019/12/03 15:26
台中市長盧秀燕（右4）3日邀集彰化縣長王惠美（左4）、南投縣長林明溱（左3）、新竹縣長楊文科（右3）、雲林縣長張麗善（右2）等人齊聚，針對中火燃煤許可量10%誤差容許量爭議發表6點聲明，要求落實減少生煤發電，改善空氣品質。中央社記者郝雪卿攝　108年12月3日
台中市長盧秀燕（右4）3日邀集彰化縣長王惠美（左4）、南投縣長林明溱（左3）、新竹縣長楊文科（右3）、雲林縣長張麗善（右2）等人齊聚，針對中火燃煤許可量10%誤差容許量爭議發表6點聲明，要求落實減少生煤發電，改善空氣品質。中央社記者郝雪卿攝　108年12月3日

（中央社記者郝雪卿台中3日電）中部7縣市首長今天齊聚台中市政府，針對中火燃煤許可量10%誤差容許量爭議發表6點聲明，要求中央應正視地方的聲音，落實減少生煤發電，改善中部空氣品質。

台中市長盧秀燕今天邀集彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、新竹縣長楊文科、雲林縣長張麗善、苗栗縣副縣長鄧桂菊、嘉義市副市長陳淑慧等縣市首長召開空污治理緊急會報，強調中火每年生煤使用量應符合「台中市管制生煤自治條例」1104萬公噸的上限，絕不容許存在10%的誤差值。

盧秀燕指出，台中市管制生煤自治條例規定，中火4年要減煤4成，明年1月25日前生煤量不能超過1104萬公噸，但是環保署卻在日前來了一紙函文，要求中火燃煤許可量得放寬10%，等於讓中火每年多燒110萬公噸生煤。

盧秀燕表示，上月中央不顧地方反對，強行讓環評通過，在中火增加2部燃氣機組，從10部增加到12部，舊的機組卻1部都不拆，讓中火從全國最大的火力發電廠，變成全世界最大的火力發電廠，對於中部人的健康、環境及空氣品質都有相當大的危害，因此7縣市首長今天齊聚台中，就是要「強力捍衛中部的天空！堅持守護民眾的健康！」

王惠美指出，總統蔡英文說台灣不缺電，為何還要給中火10%燃煤容許量，她要求中火不能有10%容許空間，不能再增設機組，且既有舊機組要汰換。

林明溱說，受中火危害最嚴重的是南投縣，經統計肺腺癌死亡率排名第一的是南投縣，如果中央要蠻幹，7縣市首長一定會聯合向中火提告，甚至發動7縣市民眾包圍中火，讓中央重視中部600萬人民的生命健康。

會中發表的聲明包括，要求中火每年生煤使用上限應為1104萬公噸，請中央加速推動綠能發電、落實「溫室氣體減量及管理法」，中火規劃2部燃氣機組上線後將10部燃煤機組的4部轉為備用令人無法接受，呼籲中央積極申請加入減煤聯盟（PPCA），也要求中火加速降低空氣污染及碳排放的總量。（編輯：謝雅竹）1081203

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