立院委員會公聽會擬討論總統論文 引發爭議

（中央社記者范正祥台北27日電）立法院教育及文化委員會明天將召開「確立違反學術倫理案件客觀公正之處理原則」公聽會，朝野立委對於公聽會舉行的法定要件見解不一，且討論題綱設定總統蔡英文博士學位論文，也引發爭議。

明天立法院教育及文化委員會主席為加入親民黨團運作的無黨團結聯盟立委高金素梅。

公聽會會前發給立委的資料內容顯示，除了有國民黨立委柯志恩等18人所提增訂「科學技術基本法」第12條之1條文草案，討論題綱也設定直指蔡總統「博士學位及論文之存否、真偽？」與「副教授資格審查論文是否涉及自我抄襲？」

公聽會邀請的人士包括媒體人彭文正和名列台灣維新不分區第一名的台大名譽教授賀德芬，預計明天都將出席。另外，部分受邀的學者專家則於今天下午向立法院教育及文化委員會回覆，明天不會出席公聽會。

對於明天這場公聽會，民進黨立法院黨團今天發布新聞稿表示，假委員會公聽會之名遂行政治抹黑，民進黨團拒絕奉陪。

民進黨團指出，委員會公聽會的舉行有法定要件，依據立法院職權行使法第54條規定，立法院各常設委員會舉行公聽會，須為審查院會交付之議案，得依憲法第67條第2項之規定舉行公聽會。

另外，民進黨團也強調，絕不容許僅為遂行政治上抹黑行徑，以私設刑堂方式，來恣意濫用。公聽會題綱通篇針對蔡總統的論文，不僅文不對題，甚至是假借公聽會名義，為個人選舉搭造舞台，意在遂行政治抹黑，此種濫用立委職權的舉措，綁架教育及文化委員會，實不足取，「本黨團無意奉陪」。

不過，教育及文化委員會成員之一的國民黨立委陳學聖認為，明天的公聽會絕不是開先例，委員會議程的各種專題報告、專案報告，本來就是針對個案而發。

陳學聖舉例，民國107年4月26日立法院經濟委員會曾就深澳燃煤電廠個案，舉行「能源管理法修法─論析深澳電廠之必要性」公聽會，當時的主席高志鵬、邱議瑩，都是民進黨籍立委，「難道只有民進黨才能以個案召開公聽會」？

至於公聽會討論題綱設定蔡總統博士學位論文，陳學聖認為，蔡總統論文門事件仍有不少爭議未釐清，身為教育及文化委員會的立委有義務依職權追查到底。（編輯：謝佳珍）1081127