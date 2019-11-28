總統：行動才能解決空污 口說善言才能帶來善政

（中央社記者葉素萍台北28日電）總統蔡英文今天說，「行動才能解決空污，口說善言才能帶來善政」；她說，最近很愛談論空污的張善政在擔任行政院院長、副院長時，中火的用煤量高達1800萬公噸，「透過我們這幾年來的努力，才終於即將低於1300萬公噸。」

蔡總統今天透過臉書貼文指，「蔡英文政府任內，比起國民黨執政，中火減煤超過500萬噸」。

她說，解決空污問題，一直是執政團隊最重要的目標之一。在她的任內，台中火力發電廠已經減煤超過500萬噸。光是今年，就減了超過300萬噸。未來，還會繼續發展綠能，減少燃煤的比例。

蔡總統說，和過去相比，最近很愛談論空污的張善政在擔任行政院院長、副院長時，中火的用煤量高達1800萬公噸，是最近幾年來的高峰。透過政府這幾年來的努力，才終於即將低於1300萬公噸。

她說，所有的政治人物都應該要心存善念，而且要謹言慎行，口說善言才能帶來善政，也才是國民之福。

國民黨副總統參選人張善政昨天指行政院長蘇貞昌若持續酸言，「老天會很快讓他再住院」，挨批失言。張善政今天向蘇表示「不好意思」，他的意思是指蘇康復後不要再酸言酸語，要當一個做事的行政院長。（編輯：楊凱翔）1081128