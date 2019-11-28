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蔡習會 蔡總統：願嘗試但不以主權與國安為代價

最新更新：2019/11/28 12:46
總統蔡英文（右）28日在高雄出席壽山國家自然公園管理處揭牌典禮，談及是否與中國領導人習近平會面的「蔡習會」議題表示，為維持兩岸和平穩定，願嘗試任何可能性，但不會以國家主權與國家安全為代價。左為民進黨立委參選人趙天麟。中央社記者董俊志攝　108年11月28日
總統蔡英文（右）28日在高雄出席壽山國家自然公園管理處揭牌典禮，談及是否與中國領導人習近平會面的「蔡習會」議題表示，為維持兩岸和平穩定，願嘗試任何可能性，但不會以國家主權與國家安全為代價。左為民進黨立委參選人趙天麟。中央社記者董俊志攝　108年11月28日

（中央社記者王淑芬高雄28日電）總統蔡英文今天談及是否與中國領導人習近平會面的「蔡習會」議題表示，為維持兩岸和平穩定，願嘗試任何可能性，但不會以國家主權與國家安全為代價。

蔡總統上午由總統府秘書長陳菊、內政部長徐國勇等陪同到高雄市出席「壽山國家自然公園管理處揭牌典禮」並接受媒體聯訪表示，如果對兩岸維持和平穩定有益處，她相信任何領導人都會考慮（會面），但兩岸領導人見面不能在主權或國安問題打折扣。

此外，中國國民黨副總統參選人張善政昨天說，行政院長蘇貞昌只會酸國民黨總統參選人韓國瑜，要是蘇貞昌又繼續酸來酸去，「老天會很快讓他再住院」。

蔡總統表示，選總統、副總統應更謹言慎行，畢竟是在選舉，參選人應格外注意言行，從事政治要心存善念、口說善言，才會有善政。（編輯：李明宗）1081128

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