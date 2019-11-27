總統談蔡習會：蠻誘惑 但責任是守住國家利益

（中央社記者葉素萍台北27日電）總統蔡英文今天被問到，若連任，在第二任期是否想留下兩岸領導人見面的歷史紀錄；她說，「聽起來蠻誘惑的，但重點是，總統的責任是守住國家最基本的利益」。

民視新聞台今天播出蔡總統專訪，對於外界認為，蔡總統靠亡國感把民調救起來；她說，這太小看政府面對的壓力，這3年來，來自中國的壓力前所未有，「如果我沒展現這樣的毅力，台灣有這樣的自主空間嗎？這3年的文攻武嚇不夠多嗎？這個總統撐住了。」

她說，因為她能夠抗壓，也讓企業知道投資台灣不會受中國干擾。

至於，第二任任期內，若可能的話，是否希望與對岸領導人習近平見面或跟北京展開任何會面；蔡總統說，沒有排除任何互動的可能性，「我們不挑釁、不冒進、堅持我們的基本立場」，也願意跟中國有各方面的交流溝通，但是不希望設置政治前提。

她說，她知道每個總統或許有所謂建樹的問題，對她來講，最重要的還是台灣人的基本利益要守住。

另外，美國人在兩岸關係上，是否會施壓、影響她的決定；她說，至少做總統到現在為止，她沒有這樣的感受。(編輯：紀淑芳/謝佳珍)1081127